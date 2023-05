(VIDEO) ANDREJ KRAMARIĆ ZABIO 100 GOLOVA U BUNDESLIGI! Vatreni s dva gola osigurao ostanak

Napadač hrvatske nogometne reprezentacije i Hoffenheima, Andrej Kramarić, dosta se mučio ove sezone, što se jako osjetilo i na rezultatima njegovog kluba, koji je do predzadnjeg kola strepio za ostanak u Bundesligi.

Ipak Andrej je proigrao kada se to od njega najviše očekivalo i u subotu je osigurao dvama golovima i asistencijom matematički ostanak njegovog kluba u društvu najboljih u Njemačkoj.

Hoffenheim nije imao laganu zadaću danas, u goste je stigao Union Berlin, koji se bori za Ligu prvaka, ali Juranović i društvo nisu imali šanse pored razigranog Kramarića, koji je danas zabio 100 gol u Bundesligi.

Dva gola i asistencija

Andrej je prvo realizirao jedanaesterac u 36. minuti susreta i tako odveo Hoffenheim na dva gola prednosti. Gol Kramarića pogledajte OVDJE.

Ipak Union je smanjio do kraja prvog poluvremena na 2:1, da bi Kramarić svojim drugim golom u 90. minuti opet donio dva gola prednosti za domaćine. Gol Vatrenog pogledajte OVDJE.

Gosti iz Berlina nisu se predavali, u 95. minuti smanjili su na 3:2, da bi Kramarić asistirao Dabburu u 99. minuti za krajnjih 4:2 i veliko slavlje domaćina. Andrej Kramarić je ove sezone za Hoffenheim postigao 12 golova i dodao je još tri asistencije.

Od europskih utakmica vrijedi spomenuti novi poraz Tottenhama, koji su na svom stadionu izgubili od Brentforda 3:1. Naš Ivan Perišić u igru je ušao pred kraj drugog poluvremena, no nije donio prevagu na terenu, a Spursi su izgubili u pet od zadnjih sedam utakmica u Premierligi.

Tottenham have lost five of their last seven games 😬 pic.twitter.com/Utt728TQVy









— GOAL (@goal) May 20, 2023