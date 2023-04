(VIDEO) ALEN BABIĆ POSLIJE ŠOKANTNOG PORAZA: ‘Da, us**na situacija…’

Veliko razočaranje doživjeli su svi koji su željeli pobjedu hrvatskog boksača Alen Babić nad Poljakom Lukasom Rozanskim, u borbi za pojas WBC svjetskog prvaka u bridger kategoriji.

Alen je izgubio već u prvoj rundi nakon nepune dvije minute borbe, a Babić je izgledao izgubljeno u ringu, tako da je sudac morao prekinuti borbu i naš predstavnik izgubio je tehničkim nokaoutom.

Poslije meča Alen Babić javio se na svojem Instagramu i on sam je bio iznenađen svojom izvedbom u ovoj borbi, no poručio je kako će se vratiti.

Srce mi je slomljeno

“Da, ovo se upravo dogodilo. Srce mi je slomljeno, ne znam što se dogodilo. Nisam osjetio nijedan udarac. Kao da sam se zagrijao i borba je bila gotova. Ne znam što se dogodilo. Moj prvi poraz u četiri godine, i to nokautom i mojim stilom borbe. Zbilja ne znam što se dogodilo”, rekao je Babić na svojem Instagramu i nastavio:

“Mogu kriviti samo sebe. Jedna stvar je sigurna – vratit ću se, čak i ako me neće htjeti, čak i ako mi neće dopustiti. Stalno ću se vraćati. Volim boks, to je sve što znam. To mi je život. Ne znam što bih drugo radio”, govori hrvatski boksač i zaključuje:

“Žao mi je što sam vas razočarao. Nikad nisam izgubio meč, ne ovako u 12 godina boksanja. Bolan poraz, ali vratit ću se. Da, usrana situacija…”, rekao je Babić.

Lukasz Rozanski (15-0, 14 KO's) drops Alen "The Savage" Babic (11-1) in the 1st and then jumps on him to force the TKO-1 stoppage win & the WBC Bridgerweight championship of the world in Rzeszow, Poland pic.twitter.com/7TZQ708Fgz









— Tim Boxeo (@TimBoxeo) April 22, 2023