(VIDEO 18+) UZNEMIRUJUĆI PRIZORI: Mladi kick boksač preminuo u ringu nakon udarca u glavu

Smrt i teške ozljede u ringu nažalost nisu nepoznanica u kontaktnim sportovima, a zadnji takav šokantni slučaj dolazi iz Ekvadora gdje je u amaterskoj borbi mladi kick boksač izgubio život.

Kako pišu lokalni mediji, na turniru nije bilo liječničke službe i iako je nesretni mladić Joel Cahuasqui (25) odmah prevezen u bolnicu nažalost nije mu bilo spasa.

Udarac u potiljak

Protivnik je nesretnog Joela pogodio jednim high kickom u potiljak koji je izazvao izljev krvi u mozak i liječnici nisu mogli ništa drugo osim konstatirati smrt.

R.I.P. Joel Cahuasqui 🙏

He passed away yesterday, allegedly due to a brain stem hemorrhage in an amateur kickboxing fight from a head kick. Looked like it hit the back of his head. Prayers to him and his family. pic.twitter.com/eFunEiEpqF

