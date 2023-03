‘VI STE ZA NAS SIMBOL HRVATSTVA’: Vatreni dobili poklone od legendarne brigade ‘Pauka’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Hrvatska nogometna reprezentacija će u subotu u 20:45 po prvi puta se okupiti nakon osvajanja svjetske bronce u Katru. Izabranike Zlatka Dalića čeka neugodni Wales.

Povodom utakmice u Splitu udruga veterana 4. gardijske brigade odlučila je prigodnom gestom odati priznanje hrvatskim nogometnim reprezentativcima i članovima stručnoga stožera Vatrenih.

“Svaki igrač i trener reprezentacije, kao i gospođa Iva Olivari, koju smatram majkom reprezentacije, njezinom alfom i omegom, dobiva na dar majicu s logom 4. gardijske brigade i krunicu. Te su krunice, koje su sve posvećene, ručno izradila djeca naših branitelja, a uz nju ide i posveta s porukom: ‘Hvala vam za sve dane ponosa i slave’. Pokazao sam Daliću ovaj dar prije koji dan, i bio je oduševljen” rekao je predsjednik Udruge veterana 4. gardijske brigade Borislav Lapenda, zvani Lav.





Lijepi pokloni

Predsjednik legendarnih “Pauka” je nastavio: “Mi smo krajem prošle godine na dočeku u Livnu izborniku Zlatku Daliću dodijelili plaketu, te ga proglasili počasnim članom Udruge 4. gardijske brigade. Taj se status dodjeljuje pojedincima koji su ga svojim djelovanjem zaslužili. Primjerice, naši počasni članovi su Marko Perković Thompson, Dino Rađa, nekolicina pokojnih gradonačelnika Splita, zatim Dražen Mužinić, Kristina Nuić-Prka, predsjednica Udruge turističkih vodiča…”

“Nogometna reprezentacija svojim nastupima djeluje na dobrobiti hrvatskog naroda i države. Oni su oduvijek bili ambasadori Hrvatske, čak i za vrijeme Domovinskoga rata, i njihovi nastupi snažno pridonose rastu popularnosti Hrvatske u svijetu. A gospodin Dalić svojim ponašanjem, utjecajem na mlade ljude, nesebičnošću, skromnošću doista je zaslužio ovaj naš čin. Reprezentativci uvijek spominju branitelje, oni su ponosni na nas, mi smo ponosni na njih. Istina, ti dečki igraju za velik novac, ali mi za njih barem znamo otkuda on dolazi i kako ga zarađuju, dok se za dobar dio našega društva ne zna odakle im imovina. Da, reprezentativci dobro zarađuju, ali kod njih ima puno odricanja, oni se zaista, iznimno trude, muče… I mi smo ih zbog toga odlučili nagraditi. Oni su za nas sinonim hrvatstva!”

Za kraj je rekao: ” Pozivamo i molimo sve navijačke skupine u Hrvatskoj da podrže reprezentaciju. To je naša reprezentacija, dečki koji daju cijeloga sebe u svakoj utakmici! Mi smo zemlja od četiri milijuna stanovnika, koja je u zadnjih 25 godina osvojila tri medalje na svjetskim prvenstvima u nogometu! To je doista snažan doprinos društvu, koje naše ljude još drži na okupu. Mi naravno podržavamo i reprezentacije u drugim sportovima, rukometu, vaterpolu, košarci, odbojci… Velika većina nas ovdje u Splitu navija za Hajduk, ali mi poštujemo i Dinamo, Rijeku, svaki klub. Kao što se i gospodin Dalić zalaže da reprezentacija igra u svim dijelovima Hrvatske; u Osijeku, Rijeci, Varaždinu, Splitu. To je ono što ljudima treba. Ne pripada reprezentacija samo Zagrebu, ima dobrih stadiona i u drugim gradovima. U Osijeku, u iseljenoj Slavoniji, na utakmici reprezentacije skupi se i do 15 tisuća ljudi, to je velika stvar!”

Kroz 4. gardijsku brigadu prošlo je u Domovinskom ratu između sedam i pol i osam tisuća ljudi. Dvjesto je njezinih pripadnika izgubilo živote, 1600 je bilo ranjenih.