‘Vi ćete Srbi prijeći na katolicizam kad otkrijete istinu’! Legenda otvoreno: ‘Pa vi ste zadnji koji vjeruju tom luđaku’

Tko je pratio tenis devedesetih, a tada je u Hrvatskoj bilo jako puno takvih, itekako zna za ovo ime – Andrej Medvedev.

Taj ukrajinski as bio je Top 10 tenisač, uostalom Goran Ivanišević je preko njega u finalu došao do najcjenjenijeg dvoranskog turnira na svijetu, čuveng Bercyja u Parizu 1993. godine i to nakon što je nanizao još tri Top 10 tenisača prije njega u ždrijebu (Chang, Sampras, Edberg).

Kakav intervju

No, idemo u poantu ovog teksta, a to je intervju koji je dao za novinara B92 u Parizu.

Intervju je dugačak, a mi ćemo ovdje izdvojiti najzanimljivije dijelove. Pitanje je bilo o GOAT-u, ali je otišlo u političke vode…

“Ne možete protiv matematike. Roger je donio ljubav i eleganciju u ovaj sport, Rafa čvrstinu i brzinu, a Novak je matematički osvojio više”, rekao je Medvedev i dodaje:

“Možda mi se ne sviđa to što Novak radi i to što njegova obitelj podržava Rusiju. Možda ga zbog toga ne poštujem, ali ne možete protiv matematike. Tio je držao četiri Grand Slam turnira u isto vrijeme, to je nevjerojatno, nemoguće. Nikada nisam mislio da to netko može postići, uključujući i Rogera Federera”.

Nije promijenio svoje mišljenje oko Novaka…

Nije se tu zaustavio:

“Očekivao sam da kaže, “ja sam protiv Putina, Rusija je teroristička zemlja”. Trebao je priznati da su Rusi kriminalci, da je Putin luđak. Ovaj rat je zločinački.”

“Ne ljutimo se na vas Srbe, ne bih rekao da ne volimo Srbe, ali osjećamo se loše zbog vas. Jer vi ste psljednji u svijetu koji i dalje vjeruju Rusima. Nacija koja laže sve i nikada nije održala riječ u povijesti. Ne možete vjerovati Rusima, zapamtite to!”

“Rusija nema šanse da dobije rat, sve što je bilo pod tepihom u Kremlju sad izlazi vam i bit ćete šokirani. Neće me iznenaditi ako vi Srbi prijeđete na katolicizam kad saznate što su sve ove seronje iz Kremlja radile. Govorim vam iz srca!”

Na kraju se i našalio.

“Srbi su ponosni, kao i Novak. Imate samo pogrešne boje na zastavi, podsjećaju me na ruske”, zaključio je za B92.

U svakom slučaju, intervju koji će se sigurno spominjati ovih dana…