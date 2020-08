VETTEL SE OBRUŠIO NA LJUDE U BOKSU! ‘Znate da ste uprskali, jel tako?’

Autor: G.I.Š.

Ferrari sigurno nema svoju sezonu mada Leclerec donekle uspijeva držati korak sa najboljima, Vettel koji vjerojatno na kraju sezone napušta momčad tijekom ovog vikenda imao je što za reći taktičarima i osoblju u boksu.

Vettel koji na utrci nije imao sreće jer se već u prvom zavoju zavrtio na stazi zbog čega je pa na posljednje mjesto, nije bio sretan odabirom taktike iz boksa.

Da nešto ne štima na relaciji Vettel – tim Ferrarija govori i dio koji se mogao čuti pri izlasku iz boksa kada je uletio u vrlo gust promet i mogao je stradati.

Momčad Formule 1 kažnjena oduzimanjem bodova i novčanom kaznom, ali je izbjegla diskvalifikaciju; evo koji je njezin grijeh koji će opet napraviti

‘Znate da ste uprskali, jel tako?’, kazao je preko radio veze Vettel. No, nakon utrke još je nadodao:

“Jutros smo razgovarali i zaključili kako nema smisla u to vrijeme ulaziti u boks jer ćemo naletjeti na promet. I onda točno to napravimo. Onda smo odlučili staviti tvrde gume koje sam imao samo deset krugova, ako i toliko, tako da ni to nije imalo smisla. Zašto bismo imali tvrde gume deset krugova i onda srednje dvadeset krugova?”, kazao je uzrujani Vettel i nastavio:

“Na koncu sam istrošio gume, a i o tome smo razgovarali.”

Leclerc, koji je završio kao četvrti, samo je jednom ušao u boks.

Mattia Binotto je rekao kako: “Sebastianov rezultat bio je uvjetovan događajem koji se zbio u prvom krugu”, kazao je

No, neke Vettelove riječi otkrivaju kako puno toga ne štima između njega i cijelog tima.