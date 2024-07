Veteran izrešetao Srbiju, više od poraza susjede brine jedna druga stvar

Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je u Abu Dhabiju od Australije 84:73 u drugoj pripremnoj utakmici uoči Olimpijskih igara u Parizu. Australija je ključnu razliku napravila u posljednjoj četvrtini susreta kada su serijom 12:0 odlučili pitanje pobjednika.

Za Australce je briljirao 35-godišnji NBA veteran Patty Mills koji je ubacio 28 poena pogađajući 7/13 iz igre i 10/11 s linije za slobodna bacanja. Bivši partizanovac Dante Exum upisao je 15 poena, 7 skokova i 4 asistencije.

Kod poražene Srbije Filip Petrušev je bio najefikasniji sa 17 poena, Nikola Jokić je upisao 14 poena i 14 skokova, dok su po 12 imali Aleksa Avramović i Nikola Milutinov.

The @BasketballAus Boomers turn it on in the final term to come away with a win over Serbia in Abu Dhabi.

Patty Mills was 🔛 with 28 points.

Next stop, Paris 🇫🇷 pic.twitter.com/hAakAfFyiJ

— NBL (@NBL) July 16, 2024