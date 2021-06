VELIKOJ ATLETIČARKI ‘VISI’ TOKYO: Olimpijska i svjetska prvakinja suspendirana zbog dopinga

Olimpijska prvakinja na 100 m s preponama, Brianna McNeal, suspendirana je na pet godina zbog kršenja antidoping pravila, priopćila je u petak Atletska jedinica za integritet (AIU).

Amerikanka je u siječnju optužena i privremeno suspendirana zbog “neovlaštenog postupanja u procesu upravljanja rezultatima”, a disciplinski ju je sud sankcionirao jer je to njezino drugo kršenje antidoping pravila Svjetske atletike.

Naime, već je bila suspendirana na godinu dana između 2017. i 2018. zbog tri kršenja svojih antidopinških obveza prijave mjesta boravka zbog čega je propustila svjetsko prvenstvo u Londonu 2017. godine.

American #Olympic 100 metres hurdles champion #BriannaMcNeal gets banned for five years for an anti-doping rule violation.#TokyoOlympics https://t.co/kDx36VJ5ja

— Zee News English (@ZeeNewsEnglish) June 4, 2021