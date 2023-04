VELIKOG FRAJERA ZADESILA TRAGEDIJA U HRVATSKOJ! Otac ih je napustio, sestra smrtno stradala, a onda se njemu dogodila užasna nesreća

Bio je zacijelo najosebujniji sportaš bivše Jugoslavije; izvanredan skijaš, veliki intelektualac, filozof, omiljen i slavljen. Njegova skijaška karijera trajala je kratko i impresivno, no njegovi životni porivi bili su preširoki i preduboki da bi život, mladost, svo vrijeme potrošio samo na skijanje.

Njega je doslovce zanimalo sve. Rok Petrovič. Najveći sportaš-intelektualac kojeg su ovi prostori vidjeli. I on je tema ovog feljtona o asevima s ovih prostora…

Dugo vremena u jugoslavenskim okvirima je Bojan Križaj bio nedodirljiv. Tek su Boris Strel i Jure Franko osvojivši medalje na svjetskom prvenstvu i Olimpijadi uspjeli za sebe otkinuti jedan komadić slave.





U kratko vremena puno napravio

A onda se sredinom osamdesetih pojavio jedan mladi momak, skijaš koji je u kratkom periodu napravio puno. I ponudio nešto sasvim novo svijetu skijanja. Posebno u tehničkim disciplinama, u slalomu.

Sve je počelo u Sestriereu, prije Sarajeva, Olimpijade 1984. godine i euforije oko Jure Franka, Rok Petrovič je najavio svoj dolazak. U Sestriereu, 4. veljače 1983. godine je postao svjetski juniorski prvak u slalomu. U utrci gdje je recimo jedan veliki Alberto Tomba kasnio nevjerojatnih pet sekundi, Luc Alphand sekundu manje. Dan kasnije je u veleslalomu bio brončani. Već tada je bilo jasno kako Rok nije samo “običan” skijaš. Ni po čemu. Od načina skijanja, do ponašanja, posebno van staze. Odličan skijaš, roker, intelektualac, frajer.

Rok Petroviča je Stenmark opisao kao najsavršenijeg, on je prepravio slalomsku tehniku, a udječjoj kategoriji sa 17 sekundi pobijedio je jednom Alberta Tombu. U,djetinjstvu je čitao filozofska djela, inzistirao je na jogi i plivanju umjesto fitnesa. Bio je rođen za pobjednika, ali ne i za sustav. Nije lako bilo biti drugačiji, u sportu gdje se moć i brzina nagrađuju.

Idemo dalje, 1985. godine Petrovič je prvi put osvojio Svjetsko prvenstvo, tri godine kasnije se povukao bez vidljivih rezultata nakon tri sezone, a 1993. je prerano prekinuo život kada je zaspao u dubinama Jadranskog mora kod Korčule – imao je 27 godina. Utopio se roneći. Volio je ronjenje. Kao što je volio – sve.

Inače, bio je veliki mislilac. On je gutao knjige, on se i svojim sportom bavio na određeni intelektualan način. Rok Petrovič je skijanje promišljao baš kao što atomski fizičar promišlja o atomu. I to što je promislio, zaključio, tako se ponašao na stazi. Radikalno je skratio zavoje, proučavao optimalni kut za “napadanje” rupa na stazi prema formulama, prvi je počeo koristiti štitove preko kombinezona, gurao motke u oba smjera i uvijek bio korak ispred ostalih . Bio je skijaški inovator.









Dobar slalom za njega je bio blizu umjetničke kreacije. “Možda bismo mogli reći da se na svoj način borim za očuvanje ljepote u sportu”, govorio je novinarima. Kad je zapravo optimizirao slalom, podigao ga na današnju razinu i osvojio mali kristalni globus u potpunosti na vlastitim principima, više nije imao puno dokaza na ovom području. Skijanje ga je izgleda prestalo zanimati na dotadašnji način.

Govorio je, malo njih ga je razumjelo:

“Znam da sam u svojevrsnoj mašineriji, da se ne želim ni baviti biznisom, znam da dobivanje novca uključuje i one vrste obaveza koje me muče. Postoji opasnost da moja sportska filozofija dobije prljavo rublje. Sve me to opterećuje… Čini mi se da sam za sada našao neku ravnotežu…Ali ne znam kolika je cijena tih kompromisa, o tome ćemo za koju godinu„, govorio je negdje 1987. godine.

Rok Petrovič rođen je 1966. u Ljubljani od majke Zdenke Steiner i oca Krešimira Petroviča , poznatog sportskog psihologa hrvatskog podrijetla koji je za svoj rad dobio Bloudekovu nagradu. Kad je Rok imao tri i pol godine, otac ih je napustio, a on je ostao u Ljubljani s majkom i devetogodišnjom sestrom Senkom s kojom je bio jako blizak sve do njezine smrti, kada je u 23. godini smrtno pala pri padu na trampolinu, ostavivši za sobom nekoliko mjeseci starog sina.









Rok je 1977. godine postao prvi Slovenac koji je pobijedio na najvećem dječjem natjecanju za Kup Topolino – pet puta. Alberto Tomba u jednom od tih mečeva bio je 17 sekundi iza njega. Nadalje, 1983. godine Rok je osvojio naslov juniorskog svjetskog prvaka u slalomu, a zatim je brzo napredovao na svjetski vrh, gdje je eksplodirao u sezoni 1985/86 kada je pet puta pobijedio u slalomu i bio prvi Slovenac – sa svim mogućim bodovima – koji je osvojio mali kristalni globus.

Nakon što u sljedećim sezonama nije mogao ponoviti uspjeh – također zbog promjena u trenerskim redovima, ali i zvog njegovog sve većeg interesa za ostalim područjima života – ostavio se skijanja 1988. godine. Nakon nekoliko posjeta Indiji upisao se na studij na ljubljanski Fakultet za fizičku kulturu, gdje je u dvije godine završio četiri godine, za svoj rad dobio Prešernovu nagradu, a 1991. diplomirao s prosječnom ocjenom 9,5.

Neposredno prije obrane magisterija u rujnu 1993. godine 27-godišnji Petrovič, koji je doktorski studij o povezanosti joge i znanosti želio nastaviti u SAD-u, otišao je na Korčulu, gdje se utopio tijekom ronjenja. Zvanje magistra s radom Diskretno simulacijsko modeliranje biomehaničkih struktura osnova alpskog skijanja stekao je posthumno.

Ostala je vječno zapamčena njegova izjava:

„Ponekad mi se učini da sam prevelik boem za ovako ozbiljan posao kakav je vrhunsko skijanje„.

ali, mnogi njegovi zapisi i citati i danas ne gube na vrijednosti:

„Oduvijek sam svjestan da je skijanje, ma koliko mi bilo važno, tek epizoda u mom životu, te da ću, nakon aktivne karijere, biti potpuna ličnost. Mnogi sportaši na to ne misle, ja drugačije razmišljam. Želim nekako definirati svoj život. Ja bih u svemu želio biti stvaralac, a biti stvaralac znači biti nadaren. Ne bih dijelio nadarenost na fizičku i mentalnu. Riječ je o sintezi„, govorio je Rok u trenucima svoje najveće slave, baš sredinom osamdesetih godina.

Ništa ga nije moglo promijeniti. S 19 godina je osvojio mali kristalni globus u slalomu, bio je na vrhu. Velika zvijezda. Već tada je pričao:

„Što se mene tiče, razvio sam svoju filozofiju. U skijanju tražim savršenstvo, potpun doživljaj, i u to ulažem stvaralački napor. Borim se samo sa stazom, ne protiv drugih skijaša. Zasebni sam individuum, ne tražim slične i ne želim da se itko identificira sa mnom, jer time bježi od samoga sebe„.

Zaključivao je:

„Kada prestanem skijati, vjerojatnoću se baviti nečim sasvim različitim, pretpostavljam sociologijom, filozofijom, psihologijom, možda i fizikom ili biologijom. Mislim da u tim znanostima leži budućnost čovjeka, a on je jedini bitan„.

Vela Luka na Korčuli je bila njegov drugi dom. Prilikom ronjenja na dah koji je bio njegov veliki hobi zadesila ga je nesreća koju nije preživio.

Preminuo je 16. rujna 1993. godine. Imao je samo 27 godina.

Onima koji vole bizarnosti i danas citiraju njegovu rečenicu kojom opisuje kako se osjeća nakon skijaške utrke.

„Ima sličnosti između osjećaja nakon savršene trke i poslije dobrog seksa. U oba slučaja si u nekom stanju koje bi se, približno, moglo opisati kao -.nije ti ni do čega„!