VELIKODUŠNI BALKANAC DAO KONOBARICI 10 TISUĆA EURA! ‘Svima sam odmah dala’, kakav kraj razuzdanog slavlja

Ljudi vruće krvi su u razuzdanom slavlju često skloni tome da se prime za džep i time usreće druge, a takva priča se ovih dana vezuje uz Arijaneta Murića, reprezentativnog golmana Kosova rodom iz Švicarske, koji klupsku karijeru gradi u Burnleyju u engleskom Championshipu, u drugom razredu tamošnjeg klupskog nogometa.

Burnley je s velikom prednošću na vrhu ljestvice osigurao ulazak u Premiership, a nekoliko dana prije nego se to dogodilo, reprezentativac Kosova je sa svojim društvom bio u Muenchenu gdje se slavilo, očito u dobrom raspoloženju zbog uspješne sezone.

Koliko je to raspoloženje bilo dobro? O tome govori završni račun nakon večeri slavlja u jednom klubu, spominje se oko 36 tisuće eura, a posebno veselje pripalo je jednoj konobarici koju je Murić počastio napojnicom od čak 10 tisuća eura. To je otkrila u svojoj priči za njemački Bild, dodajući i što je nakon toga napravila.

Arijanet Muric tipped a waitress £8,800 in Munich after winning promotion to the Premier League with Burnley, according to the Daily Mail.

He also bought everyone in the club a round and then settled a £31,000 bar tab. What a way to celebrate. 🍾#twitterclarets pic.twitter.com/ZiBD8RK8a6

— Will Lancaster (@WillLankyMedia) April 20, 2023