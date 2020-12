VELIKO PRIZNANJE ZA HRVATICU! Evo kako su organizatori Eura nagradili vođu reprezentacije!

Hrvatska rukometašica Ćamila Mičijević izabrana je u najbolju sedmorku prvog kruga natjecanja na Europskom prvenstvu u Danskoj.

EHF je danas odabrao najbolju ekipu, a najbolju igračicu hrvatske reprezentacije zbog odličnih igara i plasmana u sljedeći krug uvrstili su na poziciju najbolje lijeve vanjske šuterice.

Mičijević je u tri pobjede nad Mađarskom, Nizozemskom i Srbijom briljirala zabivši 15 golova uz šut od 50 posto uspješnosti.

Sljedeći izazov u drugom krugu hrvatske rukometašice imaju već sutra protiv Rumunjske.

REVEALED: The top 7 players of the preliminary round and their best moments!@FRAHandball 🇫🇷 @NORhandball 🇳🇴 @HRStwitt 🇭🇷 @rushandball 🇷🇺 @RFEBalonmano 🇪🇸 @hlandslaget 🇸🇪#ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/jNx87WUhn3

— EHF EURO (@EHFEURO) December 9, 2020