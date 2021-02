Photo by Vaughn Ridley/Getty Images

VELIKO IZNENAĐENJE U AUSTRALIJI: Grk velikim preokretom izbacio Rafu Nadala

Autor: HINA/GIŠ

Veliko iznenađenje dogodilo se u zadnjem meču četvrtfinala Australian Opena u kojem je Grk Stefanos Tsitsipas u velikom meču od pet setova izbacio favorita Rafu Nadala i ostvario plasman u polufinale prvog Grand slam turnira ove godine.

Grk Stefanos Tsitsipas posljednji je polufinalist prvog ovogodišnjeg teniskog “Grand Slam” turnira, Australian Opena u Melbourneu, on je nakon više od četiri sata igre velikim preokretom u četvrtfinalu svladao drugog nositelja Španjolca Rafaela Nadala s 3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4, 7-5.

Tsitsipas je tako u osmom međusobnom susretu tek po drugi put svladao Nadala, a to je učinio okrenuvši 0-2 u setovima. Jedini put do sada kada je Nadal izgubio meč na “Grand Slam” turniru u kojemu je dobio prva dva seta dogodio se u 3. kolu US Opena 2015. protiv Talijana Fabija Fogninija.

Tsitsipas je tako po treći put u karijeri stigao do polufinala na nekom “Grand Slam” turniru, nakon Australian Opena 2019. kada je izgubio od Nadala te Roland Garrosa 2020. kada je bolji bio Srbin Novak Đoković.

U svom trećem polufinalu na “Grand Slamu” Tsitsipas će igrati protiv Rusa Danil Medvedev koji je u ruskom dvoboju u četvrtfinalu svladao Andreja Rubljova sa 7-5, 6-3, 6-2. Za Medvedeva je ovo već 19. uzastopna pobjeda u nizu koji traje još od turnira iz serije “Masters 1000” u Parizu u studenom prošle godine. Medvedev će se za svoj drugi finale na “Grand Slam” turnirima u karijeri, nakon US Opena 2019.









Nadal će, pak, ostati na 20 osvojenih “Grand Slam” naslova u pojedinačnoj konkurenciji, što je rekord koji dijeli sa Švicarcem Rogerom Federerom.