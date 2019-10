VELIKI USPJEH HRVATSKOG FUTSALA: Novo Vrijeme u 16 najboljih momčadi Lige Prvaka

Autor: Mario Lacković

Futsal ekipa Novo Vrijeme Apfel plasirala se u drugi krug Elitne futsal Lige Prvaka. Oni su u zadnjoj utakmici kvalifikacijskog turnira porazili Shkupija iz Sjeverne Makedonije sa rezultatom 4:2.

S tim uspjehom plasirali su se uz top 16 europskih momčadi po drugi put u dvije godine, što je veliki uspjeh za klub iz Makarske. Iako su igrali bez ozlijeđenih Vedrana Kazazića i Filipa Baškovića, nisu dali Makedoncima da dišu. Shkupi je trebao pobjedu od 8 pogodaka razlike da bi prošao dalje, ali veliki pritisak Novog Vremena nije dao Makedoncima vremena da pređu centar. Makarani su dominirali u svim statističkim poljima, a posebno u udarcima prema golu gdje je u jednom trenu bilo 14 udaraca Novog Vremena prema suparničkom golu, dok gosti nisu uputili niti jedan.

Veliku dominaciju okrunili su Makarani s dva gola Osredkara i Babića, no uporni gosti iskoristili su trenutak dekoncentracije, dok su Makarani tražili aut, Gligorov je smanjio na 2-1. U drugom poluvremenu nastavila se dominacija domaće momčadi, preko Musinova i Babića povećali su prednost i kontrolirali utakmicu do kraja. Utakmicu je prokomentirao trener Makarana Tomislav Horvat:

“Večerašnji susret bio je jako težak za nas, htjeli smo utakmicu riješiti u prvom poluvremenu, postali smo malo i nervozni i primili gol, ali smo se u poluvremenu dogovorili da moramo mirno nastaviti dalje. Psihički pritisak je bio na nama, nismo smjeli izgubiti, ali moji se igrači dobro nose s pritiskom, dobro smo rasporedili snage, bili smo najbolji kad je najviše trebalo, i zasluženo smo prvi i idemo dalje. Volio bih bar jednu pobjedu u Elitnoj rundi, sve više od toga bilo bi preoptimistično, čekaju nas protivnici poput Barcelone, ElPoza, Benfice… Ne igra se jedna utakmica pa da možeš iznenaditi”.

“Umoran sam kao da sam ja igrao. Ponovili smo prošlogodišnji uspjeh, nije bilo jednostavno, no to nas sve čini sretnijima. Sretan sam i ponosan, vidjet ćemo nakon ždrijeba kako ćemo dalje. Prošle godine nam je sve bilo novo, nismo bili favoriti, tako da nam je bilo lakše organizirati turnir, ali ga je bilo teže osvojiti. Ove godine je bilo obratno. Dobili smo sve tri utakmice, pogotovo je bila vrijedna ona protiv armenskog Lea koji ima sedam Brazilaca… Makarska publika je bitan razlog zbog kojeg sve ovo radimo, tokom cijele godine imamo veliku podršku i to nas gura dalje. Ako budemo kompletni, potrudit ćemo se da budemo bolji nego prošle godine”.

Protivnike i mjesto odigravanja turnira Makarani će saznati nakon ždrijeba 18. listopada.