Veliki udarac za Hrvatsku uoči početka Eura, otpala još dva reprezentativca

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Nije dobro za hrvatsku rukometnu reprezentaciju uoči starta Eura, sve je više problema u momčadi.

Naime, pitanje viška igrača s početka priprema pretvorio se problem, dolaze vijesti o novim – otkazima. A posljedica toga su ozljede, dakako…

Naime, p0rvo je nakon pregleda zbog problema s vratom otpao David Mandić, onda je večer nakon utakmice sa Crnom Gorom zbog koljena otpao Josip Šarac, Dominik Kuzmanović teško da će biti spreman za prvi krug, a još uvijek su bolesni i virozni Martinović i Lučin, dok je među njima bolje tek Karačić koji nekoliko dana nije trenirao.

Izbornik se mora snalaziti

Kako stvari stoje izbornik Perkovac će u momčad pozvati provjerenog Marka Mamića koji je do posljednjeg dijela priprema u Poreču bio uz momčad. Reprezentacija do 9. siječnja ostaje u Poreču, taj dan putuje za Zagreb, a 10. siječnja leti za Mannheim. Do tada bi se većina toga trebala znati.

Zasad je izvjesno da u momčad na mjesto Mandića upada Mihić, umjesto Kuzmanovića Ivić, da će Šarca zamijeniti Mamić, ali još su tri imena viška uoči starta utakmice sa Španjolskom na kojoj smije nastupiti 16 igrača.

Nije dobra najava Eura, u svakom slučaju, valjda će doći i bolje vijesti…