VELIKI TENISKI SKANDAL POGODIO REGIJU: Đokovića ‘ponizili’, a neki se ‘prošfercali’ uz lažne papire…

Nije se još niti stišao skandal s izbacivanjem, deportacijom Novaka Đokovića iz Australije, a već se pojavljuju novi skandali, a tiču se istog tog Australian Opena.

Naime, kako pišu mađarski mediji, čini se da je određeni broj tenisača i trenera putovao u Melbourne s lažnim Covid isparavama.

Teniski savez Mađarske pokrenuo je hitnu istragu, a priču donosi 24.hu. Sporan je mail koji je kružio među igračicama i igračima, a preko kojeg su se prikopljali osobni podaci, kao što su imena, matični brojevi (OIB), adrese i slično, a sve s ciljem “grupne narudžbe” dokumenata.

“Potreban nam je PCR test, ali ovo možemo riješiti ako mi pošaljete sve ove podatke koje ću proslijediti doktoru da nam izda nalaz. Djeca se mogu i provući”, citira se sporni e-mail.

Sumnju je dodatno podigao bivši igrač Gabor Koves.

BREAKING;

Reports of a number of Hungarian Tennis players producing fake Covid certificates to play in the @AustralianOpen as reported by @AdamAddicott

This needs an urgent independent enquiry by the @ITFTennis Covid certification should now be checked for ALL players. pic.twitter.com/qAl17QLQFu

— Pavvy G (@pavyg) February 6, 2022