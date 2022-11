VELIKI ŠOK ZA SUPARNIKE VATRENIH: Ozlijedio im se najbolji igrač prije SP-a

Danas se igra i 13. kolo Bundeslige, a u akciji je bio i Bayern iz Münchena, koji je gostovao u Berlinu kod Herthe, a Bavarci su pobijedili 3:2, s time da su svi golovi postignuti u prvom poluvremenu.

Bayern je poveo 3:0 golovima Choupo-Motinga i Musiale, da bi se do kraja poluvremena Hertha vratila s golovima Lukebakija i Selke, a u drugom poluvremenu nije bilo promjene rezultata.

No 13. kolo prvenstva ostat će u gorkom sjećanju suparnicima Vatrenih na predstojećem Svjetskom prvenstvu Kanadi, pošto im se ozlijedio najbolji igrač Alphonso Davies.

Napukao mišić

Trener Bayerna Julijan Nagelsmann poslije meča je rekao:

“Po doktorovim riječima, napuklo je najmanje jedno mišićno vlakno. Morat ćemo sačekati sutrašnji pregled za detaljnije informacije”, nimalo optimističan nije bio trener Bayerna.

Alphonso Davies had to come off after appearing to suffer an injury.

The World Cup is in two weeks 😢 pic.twitter.com/mBt7uEcULl

— ESPN FC (@ESPNFC) November 5, 2022