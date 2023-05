VELIKI ŠOK ZA SLAVNOG TENISAČA! Majka opljačkana pod prijetnjom pištoljem

Veliki šok doživjela majke jednog od najboljih tenisača današnjice Nicka Kyrgiosa, koju su u Canberri opljačkali naoružani pljačkaš.

Kako donose mediji iz Australije, gospođi Kyrgios je ukraden auto pod prijetnjom pištoljem, a kako javlja australski ABC, tenisač je pomogao pri hvatanju kriminalca.

Muškarac je majci Nicka Kyrgiosa prišao u ponedjeljak ujutro u Camberri na ulici te joj je pod prijetnjom pištoljem ukrao auto, a prestrašena žena je nakon što je otišao zvala upomoć sina, koji je nazvao policiju i pomoći aplikacije locirao ukradeni auto.

Locirao i usporio auto

Gospođa Kyrgios vozi Teslu, a pomoću aplikacije u autu, Nick je locirao vozilo i usporio ga, dok ga je sustizala policija.

Kada je lopov ušao u školsku zonu specijalna policija ga je uhitila i odvela u zatvor, odakle je 32-godišnjak izašao pred sud, koji mu je odbio kauciju i terete ga pod pet teških optužbi.

