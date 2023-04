VELIKI ŠOK PA DRAMA U BAYERNU! I brončani Vatreni ‘zarobljen’ u svlačionici, jedna zvijezda najviše podivljala

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Samo deset dana nakon neočekivane smjene Juliana Nagelsmanna i dolaska Thomasa Tuchela na klupu Bayerna, bavarski velikan doživio je novi šok. Iako tako nije počelo.

Za vikend je Bayern pobijedio Dortmund s 4:2 i napravio važan korak ka 11 naslovu u nizu. Međutim, sinoć su se tmurni oblaci opet nadvili nad Muchenom.

Naime, nogometaši Freiburga u utorak su priredili pravu senzaciju izborivši plasman u polufinale njemačkog Kupa nakon što su u četvrtfinalnom ogledu u Münchenu svladali domaćina (2-1).





Napad na Ligu prvaka

“Ispasti golom iz daljine i penalom u zadnjoj minuti nadoknade je gorko. Musiala krivac? Da, nije smio ići na loptu rukom, ne na ovom dijelu terena u završnici utakmice. Ali, pobjeđujemo i gubimo zajedno” jasno je rekao kapetan Thomas Müller.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli FC Bayern (@fcbayern)

Bijesan i ljut bio je i Joshua Kimmich koji je u ovoj situaciji najviše podivljao. Nije štedio riječi: “Jako me raspiz**** ovakvo ispadanje. Ispali smo, a to je bilo nemoguće. Igrači Freiburga nisu uopće imali prilika na ovoj utakmici, šut iz daljine i penal i to je to. Što se nas tiče, pokazujemo premalo strasti i premalo emocija.”









Nakon što se dogodio poraz koji je donio ispadanje iz konkurencije trofej, svjedoci govore da se dugo nije izlazilo iz svlačionice. Igrači su u njoj neko vrijeme bili kao zarobljeni usred šoka koji ih je pogodio.

Detalje iz svlačionice prenio je Kerry Hau, novinar televizije Sport1: “Cijela momčad Bayerna se nakon debakla zaključala u svlačionicu, a onda je tamo došao i Oliver Kahn. Svi su bili izvan sebe. Davies je pokušao oraspoložiti šokiranog Musialu, a moglo se čuti i Kimmicha kako urla.”