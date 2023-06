VELIKI SKANDAL SUCA FINALA SVJETSKOG PRVENSTVA! Održao govor na desničarskom skupu, pokrenuta istraga

Autor: Gordan Ivan Šojat

Poznati Poljski sudac Szymon Marciniak, koji je sudio i finale Svjetskog prvenstva, trebao je biti i glavni sudac na ovogodišnjem finalu Lige prvaka u Turskoj, gdje će se susresti Manchester City i Inter.

Marciniak već je bio delegiran od UEFA-e za veliko finale Lige prvaka, ali je jednim svojim javnim istupom izgleda sam sebi izbio tu mogućnost.



Naime, Marciniak je održao jedan govor na političkom desničarskom skupu “Konfederacija” koji je održan 29. svibnja u Katovicama, na kojem je pričao o svojem uspjehu u nogometu.





World Cup final referee Szymon Marciniak 🇵🇱 suspended by UEFA for presenting his inspiring path to success in football live on stage 🤦‍♂️

pic.twitter.com/cDrrmbUVeO — Adrian Zduńczyk, CMT (@crypto_birb) June 2, 2023

Pokrenuli istragu

UEFA i Poljski nogometni savez odmah su reagirali kada su vidjelaisnimku Marciniaka na društvenim mrežama te je pokrenuta istraga, što je točno radio na skupu čiji članovi promoviraju ksenofobiju, rasizam i antisemitizam.









BREAKING: UEFA launches a case against the world’s top football referee, Szymon Marciniak. Activist group “Nigdy Wiecej” filed a complaint after he partook in a business conference co-organized by a Polish politician they deem far-right





UEFA could suspend him from the CL final pic.twitter.com/eoWtVA3O7a — Visegrád 24 (@visegrad24) June 2, 2023

Poljak se nakon svega očitovao o svemu, ali pitanje ostaje hoće li ili ne ostati glavni izbor za suca finala u Istambulu na stadionu Ataturk.

“Kao FIFA-in međunarodni sudac, pravila ponašanja i fair-plya su mi uvijek bili na prvom mjestu i moj cilj je da prave vrijednosti prenosim i na ostale. Nikada nisam i neću tolerirati rasizam, antisemitizam ili netoleranciju što se vidjelo i na terenu. Uvijek ću biti protiv rasizma i popularizirati samo ono što označava dobrog čovjeka”, poručio je Marciniak.

Ipak na kraju UEFA je nakon isprike Szymona Marciniaka odlučila kako će ostati glavni sudac ovogodišnjeg finala Lige prvaka u Turskoj.