VELIKI ŠAMPION U RINGU I IZVAN NJEGA! ‘Ja ne smijem biti loš čovjek jer to mi ne bi dopustile ni supruga ni majka.’

Autor: G.I.Š.

“Rođendan ću provesti dežurajući u vatrogasnoj postaji. Zbog priprema za obranu naslova prvaka nisam dugo dežurao pa moram odraditi svoju šihtu.” rekao je u svom stilu Stipe Miočić u velikom intervjuu za VL, a kojeg u cijelosti možete pročitati ovdje.

O svojim prijateljima i kolegama vatrogascima Stipe je nadodao kako: “Ne, ja sam tražio. To su moji kolege i prijatelji i meni je lijepo s njima. Tako sam proslavio 37., a sada i 38. rođendan.”

Blizak odnos u vatrogasnoj stanici nije nimalo poremetio Stipin “zvjezdani status” pa kaže kako ga: “Štoviše, oni me “maltretiraju”, a tako je bilo i ovaj put. Uvijek su spremni zadati mi zadatke koje nitko ne voli kao što je pranje toaleta i slično.” te nastavio,”Prije svega, volim pomagati ljudima i sretan sam kada to činim. A druženje s tim ljudima drži me prizemljenim.”

O tome kako su ga prozvali “najopasnijim čovjekom na planetu” imao je za reći:”Nije da mi to sada imponira, ali mi govori da sam dobar u onome što radim.” “To je samo izraz za nekoga uspješnog u mom sportu. Ja i ne smijem biti loš čovjek, jer to mi ne bi dopustile ni supruga ni majka.”

O svojoj supruzi koja mu je potpora rekao je kako: “Ne, Ryan Marie nije uplašena. Ona zna da sam ja iznimno fizički spreman za svaku borbu, a jedino čega se boji jesu ozljede. Supruga mi je istinska podrška, a kada sam u pripremama za neki meč trudi se ispuniti svaku moju prehrambenu želju. Osim toga, ona je uz mene i u teškim trenucima i čuva mi leđa.”

Stipina mama do sada nije pogledala niti jedan njegov meč, a kada je borba nastoji se zabaviti neki hobijem kako ne bi mislila o sinu. Oca nije vidio više od tri godine zbog njegove bolesti koja mu zabranjuje daleka putovanja, pa se Stipe nada kako će ga uskoro posjetiti s kćerkicom kako bi Bojan po prvi put vidio unuku, ispričao je Miočić.

O svoj kćerkici je rekao kako: “Moja kćerkica je moj svijet. Svojim dolaskom na svijet ona me učinila boljim čovjekom. Obvezao sam se da ću joj biti dobar otac, ali još bolji čovjek za sve ljude oko sebe. Živim lijep život sa suprugom i kćeri te Ryan Marie i ja uživamo u našem djetetu i svakoj sekundi našeg obiteljskog života.”

O čestim napisima kako ne zna Hrvatski jezik Stipe je rekao: “Ja razumi, ali teško je pričat” – kazao nam je na hrvatskome te nastavio na engleskom: “Ne koristeći hrvatski, nisam ga sačuvao. Mogu dosta razumjeti, ali mi govor ide puno teže. Volio bih naučiti hrvatski i tome ću se posvetiti kada budem imao više vremena.”

Stipe je još otkrio kako se skoro počeo baviti bejzbolom, koliko su teško komentatori izgovarali njegovo ime na početku karijere, navijačkom ludilu za “vatrene”, odnosu s Cro Copom za kojeg je rekao kako: “Nikada se ne bi borio s njim jer se ne borim s prijateljima.”

Zaista za Stipu se jedino može reći kako je pravi šampion i u ringu i izvan njega.