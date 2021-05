VELIKI PREOKRET U REPREZENTACIJI! Dalić konačno definirao putnike za Euro, evo kakva je situacija s Lovrenom!

Autor: P. V.

Sjajne vijesti dolaze nam iz Rovinja. Zlatko Dalić i Marcelo Brozović gostovali su na pressici i podijelili odlične vijesti.

“Dejan se iznad svih očekivanja oporavlja. Nismo iskreno očekivali da će biti u toj fazi za par dana. Njegova želja i volja su neupitni. Ali opet, moramo biti pažljivi. Definitivno ide na popis i ide s nama. Ova 23 igrača iz Rovina plus tri vratara i to je to. Dilema više nema.”, poručio je Zlatko.

Dakle, Lovren je unutra što je sjajna vijest.

Izbornik je prelomio

Vidio je da se situacija s iskusnim Vatrenim dobro razvija i nije dvojio.

“Rekao sam prije Uremoviću, prevelik je rizik da imamo dva igrača koji nusu sasvim zdravi. Ovo što je bilo u Rovinju – to je to. Što se tiče Dejana, on možda neće biti za prvu utakmicu 100 posto, ali imamo i nakon toga utakmice”, otkrio je izbornik Dalić.