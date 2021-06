VELIKI PREOKRET BELGIJE: Danska se borila za Eriksena, ali je ostala bez municije

Druga utakmica dana donijela nam je odličan nogomet između Belgije i Danske u Kopenhagenu, a na kraju su slavili Belgijci 2:1 u odličnoj utakmici.

Tek što je utakmica počela Danska je šokirala Belgiju golom u 2. minuti susreta preko Poulsena za 1:0, a već dvije minute kasnije skoro su Danci zabili za 2:0, ali je udarac prošao pored gola.

Utakmica je zatim prekinuta u 10. minuti, svi na stadionu su ustali i zapljeskali Eriksenu koji se nalazi u bolnici, ali je gledao susret i na žalost poraz njegove reprezentacije.

Do kraja poluvremena Danska je mogla povećati prednost, ali je udarac Damsgaarda završio pored vrata.

