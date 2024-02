Veliki pad hrvatskog sportaša, svi su zanijemili kad je promašio strunjaču

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Ivan Geronimo Šerić pokušava izboriti normu za Olimpijske igre u Parizu, a u jednom takvom pokušaju ozbiljno je nastradao. Video je zabrinuo njegove prijatelje, ali na kraju je prošao samo s lomom ruke…

Naime, na nedavnom je natjecanju kaštelanski skakač s motkom pretrpio tešku ozljedu, lom ruke. A moglo je biti i puno gore, piše Slobodna Dalmacija.

Naime, nakon što je u prethodnom skoku oborio osobni rekord, sljedeći je zamalo bio koban. Vinuo se Šerić u zrak, činilo se da će preskočiti letvicu. No nije dobro namjestio motku, zapeo je i sila ga je odbacila ispred strunjače.

Slomio ruku

Iako pad izgleda stravično, Geronimo je na kraju dobro i prošao. “Samo” je slomio ruku, ali kako kaže, oporavak će proteći brzo. Javio se novinarima Sportskih novosti i poslao video.

Zanimljivo, od Pariza i plasmana na Olimpijske igre i dalje ne odustaje. Vremena ima i njegov san još uvijek živi, vidjet ćemo hoće li na kraju i uspjeti u tome. Samo da pogodi strunjaču, ostalo je nebitno…

Inače, Olimpijske igre počinju 26. srpnja i trajat će do 11. kolovoza. Domaćin je Pariz i bit će to prve “normalne” igre nakon Rija, jer u Tokiju su vladala “koronavirsna” pravila, bile su to igre bez gledatelja.

