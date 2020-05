Facebook: Mike Tyson (Official)

VELIKI OKRŠAJ U NAJAVI: Mike Tyson nakon 15 godina opet u ringu, borit će se protiv svjetskog prvaka Furyja?

Autor: Dnevno

Čak 15 godina nakon umirovljenja, Mike Tyson mogao bi se vratiti u ring. No povratak neće biti nimalo lagan. Naime, kako piše The Sun, Tyson bi se trebao boriti protiv svjetskog teškaškog prvaka Tysona Furyja.

Ideja za upuštanje u ekshibicijsku borbu, došla je od 53-godišnjeg Mikea Tysona koji je pozvao 31-godišnjeg Tysona Furyja, aktualnog svjetskog prvaka prema WBC verziji.

“Primio sam telefonski poziv i kazao kako bi se htio boriti s Tysonom u spektaklu. Naravno da sa rekao to, čovječe nisam mogao vjerovati kad sam čuo”, rekao je Fury za BT Sports pa nastavio, “mislim da je on jako ozbiljan za odraditi nekoliko borbi, dobro izgleda. No, tko sam ja da ikome govorim za što je sposoban i što može?”