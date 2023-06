VELIKI IVAN IZDRŽAO JE I NAJGORE PRIJETNJE! Roditelji su svašta istrpjeli, a pamti se i bolan udarac u Hrvatskoj

Autor: Ivan Lukač

“U životu su sigurne samo dvije stvari. Smrt i pobjeda Seville u finalu Europske lige. Zapravo, Isus je pobijedio smrt tako da je Sevilla jedina u ovoj kategoriji” jedan je od šaljivijih komentara na Sevillino sedmo osvajanje Europske lige. U tih 7 naslova u dva je najveću moguću ulogu imao Ivan Raktić.

On je već za vrijeme prvog mandata postao legenda kluba, ali s ovim drugim samo je još više se uzdigao navijačima u očima. Do ovog prvog mandata put je bio krvav i kao za svakog nogometaša pun velikih izazova. Njegovi su krenuli od najranije dobi. Rođen u Švicarskoj kao dijete hrvatskih emigranata. Otac mu je iz Sikirevaca, a majka iz Žepča, a sina Ivana su od najmlađih dana gurali u sport.

Tako je on već sa 16 godina bio želja brojnih europskih velikana, ali obitelj je odlučila ostati u Baselu. Postao je najveći talent Švicarske za koju je igrao u svim mladim selekcijama. Za Basel je debitirao s 18 godina i to protiv Širokog Brijega. Uskoro je postao najbolji igrač kluba i njihov najveći dragulj. 2007. napustio je klub te za 5 milijuna eura došao u Schalke.





Raketina nova mladost

Tada je doživio možda i najteže trenutke u karijeri. Službeno je objavio da je odabrao Hrvatsku ispred Švicarske što su mu jako zamjerili. Bio je javno prozvan u medijima, govorili su mu da se više ne vraća, ali on je i sam rekao da je oduvijek znao da će to biti Hrvatska: “Sjećam se kada je otac bratu i meni otvorio kutiju u kojoj su bila dva dresa s hrvatskim kockicama. Danima smo samo u njima išli u školu, po deset dana bi samo njih nosili, ništa drugo nismo htjeli, čak bismo i spavali u tim dresovima” napisao je jednom na svom instagram profilu.

Nakon Schalkea gdje je napravio veliki iskorak i dokazao svoj talent i postao standardan u prvih 11 Vatrenih Njemačku je zamijenio Španjolskom što će mu zauvijek promijeniti karijeru. Čim je došao dobio je startno mjesto i malo po malo postao je jedan od najboljih veznjaka lige. Sve je izgledalo tako na brzinu, a onda je u sezoni 13/14 postao jedan od najboljih na svijetu.

Tada je kao kapetan vukao andaluzijsku momčad po prvu od sveukupno tri zaredom Europske lige. Bio je vođa, igrač koji je vidio prije svih i zabio kada je bilo gusto. U Sevilli je bio general, a onda je prešao u Barcelonu i postao pomoćnik, ali kakav. Najbolji mogući.

Kada je došao u svojoj prvoj sezoni 14/15 postao je dio prvih 11 umjesto legendarnog Xavija. Nije Rakitić bio onaj koji radi prljavi posao pa ga se zato ne vidi. On je bio točno ona savršena sredina genijalca i timskog igrača i savršen vakum između Inieste i Busquetsa. Vrlo brzo shvatio je i kako Messi igra. Bilo je očito da kad njega nema Barcelona ne igra svoju igru. U prvoj sezoni uzeo je trostruku krunu, a onda su uslijedile godine patnje i lutanja kluba iako je Rakitić igrao na svjetskoj razini.

Javno je to rekao i čovjek koji je jučer izgubio od njega, Jose Mourinho. Jedan od najvećih trenera svih vremena javno je na britanskoj televiziji rekao da je Rakitić jedan od najboljih na svijetu i da ne smije biti toliko podcijenjen. Mnogi će reći da je Rakitić ako ne bolje onda sigurno na istoj razini odigrao Mundijal u Rusiji kao i Luka Modrić. On je bio taj kod kojeg je lopta sigurna i koji će udariti tempo koji ekipi paše. Bio je miran kada je najviše u povijesti hrvatskog nogometa trebalo biti miran. S dva penala u Rusiji zaboravljen je i onaj promašeni protiv Turske 2008.

Uvijek je s ponosom isticao koliko mu je značio dres Vatrenih pa je na kraju te karijere napisao: “Teška srca donio sam odluku o napuštanju reprezentacije, ali odlazim ponosan na sve što sam sa svojim sugiračima i prijateljima napravio u najdražem dresu, za koji smo jednako ginuli u prijateljskim utakmicama i u finalu Svjetskoga prvenstva.









Kao mali sanjao sam obući dres reprezentacije svoje domovine, a na koncu je taj moj san potrajao 106 utakmica. I sve što smo zajedno postigli kao momčad i kao nacija, zauvijek će ostati u mom sjećanju i u mom srcu, kao najveće dostignuće moje nogometne karijere.”

Imao je neugodan incident na Rabu kada mu je nepoznati počinitelj razbio prozor u vili. Mnogi su mu zamjerili prijateljstvo s Mladenom Krstajićem, ali bio mu je to najbolji prijatelj iz dana u Njemačkoj i treba čuditi što su i danas u jako dobrim odnosima.

Raktić je uz Luku Modrića, Zvonu Bobana, Davora Šukera i Maria Mandžukića Hrvat koji je napravio najveću karijeru. Bio je važan dio moćne Barcelone, a u njenim teškim trenutcima najbolji igrač. Postao je legenda Seville jer i danas s 35 na leđima on je taj koji je vukao klub do novog trofeja. Nogometni genijalac čiji je geniji ostao u sjeni Luke Modrića i Andresa Inieste, ali u povijesnim knjigama i glavama nogometnih fanatika znat će se da su oni bili to što jesu zbog njega i njegovog načina igre.