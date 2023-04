VELIKI ISPIT ZA JARNIJEVE VATRENE! Teški protivnici na Europskom prvenstvu za Hrvatsku

Hrvatska U-17 reprezentacija saznala je svoje protivnike na Europskom prvenstvu Mađarskoj, koje će se igrati od 17. svibnja do 2. lipnja.

Izabranici Roberta Jarnija dobili su izuzetno tešku skupinu D, u kojoj će snage odmjeriti protiv Engleske 18. svibnja, pa nakon toga protiv Švicarske 21. svibnja i na kraju Nizozemske 24. svibnja.

Europsko prvenstvo ujedno je i kvalifikacijski turnir za nastup na Svjetskom prvenstvu, koje se trebalo odigrati u Peruu, ali im je FIFA u ponedjeljak oduzelo domaćinstvo.

Veliki izazov

Na Svjetsko prvenstvo plasirat će se uz pobjednike skupina i četiri polufinalista, odnosno pobjednik play-offa između dva poražena četvrtfinalista s najboljim učinkom u grupnoj fazi natjecanja.

U skupini A igrat će Mađarska, Irska, Poljska i Wales, u skupini B Srbija, Španjolska, Italija i Slovenija, a u skupini C Portugal, Francuska, Škotska i Njemačka.

