VELIKI INTREVJU LEGENDARNOG VATRENOG: ‘On je najluđi i najbolji napadač s kojim sam ikad igrao’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Kada pričamo o najboljim hrvatskim napadačima dojam je da često zaboravljamo njegovo ime. Da, naravno Šuker je broj jedan, ali ne daleko od njega ne bi smio biti Alen Bokšić.

Kažu Haaland prije Haalanda, poularni Boka bio je ubojiti napadač 90-tih i 4- u izboru za Zlatnu loptu kada je s OM uzeo Ligu prvaka. Imao je zanimljiv intrevju sa slavni francuski L‘Équipe​.

“Danas općenito malo gledam nogomet, ali pošto je Igor Tudor tu, da, pratim rezultate. Nisam vidio sve utakmice jer je u Splitu lijepo vrijeme, a ja uživam. Za mjesec-dva bit će mi hladno i sve ću gledati.” započeo je uz šalu komentar o svom bivšem suigračui bivšem klubu Marseilleu.





‘On je najbolji’

Zanimljiv odgvor dao je na pitanje tko je najbolji igrač s kojim je ikad igrao: ” Bez sumnje, Chris Waddle. Iako nikad nisam igrao s njim, nego sam samo trenirao, ali on je radio te stvari… Sjećate li se utakmice protiv Milana (1-0, 1991.)? Bio je jedini igrač koji je izludio Paola Maldinija u cijeloj karijeri. A to je bio Maldini velikog doba, imao je 25 godina i vatrene noge. Zaljubljen sam u Waddlea, ludog talenta i sjajnog tipa.”

Rekao je to Bokić bez zadrške, a u svojoj bogatoj karijeri igrao je s Del Pierom, Papinom, Zidaneom, Bobanom i mnogim drugim velikanima nogometa.

“Za mene Marseille od 1992. do 1993. Bile su to dvije najbolje godine u mom životu. U Italiji je bilo drugačije, najvažnije je bilo ne izgubiti, mogli ste svi igrati iza. To je druga kultura, s puno rada. Stalno sam imao bolove. Sjećam se predsezonskih priprema, svako sam jutro pet ili deset minuta hodao kao djed. U Francuskoj nikad.” zaključio je intrevju.