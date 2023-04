VELIKI DAN SINA GORANA IVANIŠEVIĆA! Slavi svoju najveću pobjedu, a cijeli tjedan sjajan za Hrvate

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Ovogodišnji Uskrs bio je poseban za sina legendarnog Gorana Ivaniševića, 15-godišnjeg Emanuela, koji se poput slavnog tate zaljubio u tenis i gradi svoj put s reketom u rukama. Na tom putu, Emanuel Ivanišević je uljepšao samom sebi i svojim najbližima uskrsno slavlje dolaskom do kraja na Tennis Europe turniru uzrasta do 16 godina održanom u Rijeci, čime je proslavio do sada najveći naslov u pojedinačnoj konkurenciji.

Riječki turnir iz kalendara natjecanja za mlade tenisače i tenisačice europske teniske organizacije bio je sretan i jednoj Hrvatici, mladoj Splićanki Lari Šerić. Poput Ivaniševića, i ona je otišla do kraja osvajanjem naslova u singlu.

Ivanišević i Šerić su ranije ovog vikenda u Rijeci bili pobjednici i u konkurenciji parova, Emanuel sa Slovencem Maticem Hribarom, a Lara u suradnji sa Slovenkom Zojom Peternel. Za oboje je riječki tjedan donio dolazak do sveukupno trećeg naslova na Tennis Europe turnirima, računajući singl i parove, a u pojedinačnoj konkurenciji slavili su prvi put.





Bez gubitka seta u finalu

Na završetku tjedna, Ivanišević je u muškom finalu sa 6:4, 6:2 bio jači od Francesca Dressena, kvalifikanta iz Italije.

Šerić je u finalu singla u ždrijebu tenisačica sa 6:3, 7:5 slavila protiv Ruskinje Ksenije Ručkine.

Bio je to sjajan hrvatski tjedan na turniru na Rijeci, a puno veselja za domaće bilo je i na turniru u seniorskoj konkurenciji održanom u Dubrovniku.

U borbi za naslov na tamošnjem ITF-ovu turniru nagradnog fonda 25 tisuća američkih dolara, 22-godišnji Splićanin Duje Ajduković je u hrvatskom finalu sa 6:3, 6:2 pobijedio četiri godine mlađeg sugrađanina Luku Mikruta.

Bilo je hrvatskog slavlja i u pojedinačnoj konkurenciji u Splitu, na tamošnjem ITF-ovu turniru tenisačica nagradnog fonda 40 tisuća američkih dolara. Zagrepčanka Tara Würth došla je do naslova sa 6:2, 3:6, 6:4 u finalu protiv Čehinje Sare Bejlek.









Würth se sada okreće nastupu za reprezentaciju na turniru Billie Jean King Cupa u Antalyji, gdje će Hrvatska bez pomoći Donne Vekić, Petre Martić i Ane Konjuh pokušati doći do kvalifikacija za viši rang natjecanja, u borbi koja vodi prema elitnom rangu nekadašnjeg Fed Cupa.

U borbi za trofej u nedjelju nije bio uspješan Borna Gojo. Nakon što je došao do finala i time osigurao najbolji plasman u karijeri na ATP ljestvici, hrvatski reprezentativac je u finalu ATP Challengera u španjolskoj Murciji na Uskrs sa 6:4, 7:6(4) izgubio od Talijana Mattea Arnaldija.