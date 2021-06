VELIKE NEVOLJE U ELFU: Sukob izbornika i igrača oko najvažnije stvari

Njemačka nogometna reprezentacija sprema se za svoj put u skupini na Europskom prvenstvu, u kojoj ju očekuju susreti protiv Francuza, Portugalaca i Mađara u Münchenu, ali pripreme ne teku glatko.

Naime, kako javljaju njemački mediji došlo je do sukoba pojedinih igrača i izbornika oko taktike kojom bi Elf trebao proći “skupinu smrti” kako su je prozvali zbog jakih reprezentacija.

Low nakon ovog prvenstva napušta vođenje reprezentacije s kojom je bio prvak svijeta 2014. godina, a nasljednik mu je dosadašnji trener Bayerna Hansi Flick.

Otvoreni sukob

Low je na prvenstvu mislio igrati u formaciji 3-5-2 koja se nije svidjela igračima Elfa, te su se po pisanju Bilda usprotivili takvoj formaciji pošto misle kako bi trebali igrati s četvoricom u zadnjoj liniji.

Najglasniji u svojem negodovanju su igrači Bayerna Manuel Neuer, Niklas Süle, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Thomas Müller i Leroy Sane, ali izvori bliski reprezentaciji tvrde da se većina igrača jednostavno okrenula protiv izbornika.

Ovo je veliki udarac za Lowa na kormilu reprezentacije, a izgleda kako će igrači Bayerna u novom izborniku imati istomišljenika te da neće morati predvoditi pobune.

Most of the NT players have doubts over Joachim Löw's tactics. The Bayern players especially prefer to play a system with a back 4 as they're used to it. Midfielders and attackers are pro back 4 as otherwise some of them would have to sit out for additional defenders [Bild] pic.twitter.com/NOy8xVIr0O









