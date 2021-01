VELIKA ŽELJA KADA SE IGRA ZA HRVATSKU: Klub nije htio, ali nije se dao!

Nakon objave popisa igrača s kojima će Hrvatska igrati na Svjetskom prvenstvu za rukometaše u Egiptu, na tom popisu koji je objavio izbornik Lino Červar nalazi se i golman Marin Šego, koji svim silama želi pomoći reprezentativnim suigračima iako je trenutno ‘izvan stroja’ zbog ozljede zgloba noge.

Šego je uoči SP-a morao doći do prevage u borbi sa svojim klubom, francuskim Montpellierom, koji je preferirao opciju da se oporavlja što duže, možda i do razdoblja iza velikog natjecanja u Egiptu. No, prevagnula je želja hrvatskog golmana da ipak bude na raspolaganju, barem za dio turnira iza prvog kruga u kojem će Hrvatska u skupini C u Aleksandriji igrati protiv Japana, Angole i Katara.

Kako je izgledala borba koju je Šego morao dobiti s Montpellierom? Hrvatski reprezentativni golman to je opisao gostujući na radijskoj postaji Mir Međugorje, a prenijela su 24sata.

‘Bio sam u Francuskoj, na magnetnoj rezonanci su utvrdili da zglob nije u najboljem stanju, ali meni se tako ne čini. Rekao sam da sve mogu raditi, ne boli me, nemam problema pri doskocima i trčanju, ali ozlijedio sam dva ligamenta, nije još 100 posto dobro’, rekao je Šego.

‘Iz kluba nisu bili za to da idem na prvenstvo. Htjeli su da ostanem u klubu, ali ja nisam bio za tu opciju pa sam se s trenerom dogovorio da, po mogućnosti, preskočim prvi krug, a vjerojatno ću ga i preskočiti jer su me pod tim uvjetom i pustili na pripreme’, dodao je hrvatski golman.

Šego se nada da će, s obzirom na okolnosti, Hrvatska uspjeti ostvariti cilj u prvom dijelu natjecanja i bez njegove pomoći. Istaknuo je da vjeruje u mogućnosti Mate Šunjića i Ivana Pešića, druge dvojice golmana u sastavu koji će izbornik Červar povesti u Egipat.

Šunjić i Pešić će svoju kvalitetu prvo nastojati pokazati u petak protiv Japana, u nedjelju slijedi dvoboj s Angolom, a za osam dana na rasporedu je završetak prvog kruga protiv katarskih reprezentativaca. Hrvatska će sve tri utakmice u prvom dijelu SP-a igrati u 18 sati po našem vremenu.