Velika tuga u obitelji Novaka Đokovića: ‘Slomljenog srca saznajem za njenu smrt’

Obitelj Novaka Đokovića ostala je u šoku kada su saznali kako je preminula jedna od najvećih navijačica srpskog tenisača Padma Rajan, u 45. godini života.

Uz što je podržavala Novaka na terenu, Padma je bila aktivna i u zakladi Novaka Đokovića, preko koje je upoznala i Jelenu Đoković, koju je smrt Rajan jako pogodila.

Jelen Đoković oglasila se na društvenim mrežama glede preranog odlaska strastvene Novakove navijačice, u kojem je opisala svoj susret s njom, koji je ostao nezaboravan.

Svi smo je voljeli

“Sjećam se Padme vrlo dobro! Divna duša je bila. Kada me ljudi zagrle, obično vide koliko sam sitna. Ali se sjećam, kada sa zagrlila nju, osjetila sam koliko je nježna, lomljiva. Koliko ljubavi, i ljubaznosti sam osjetila prilikom susreta”, napisala je Jelena u poruci i dodala:

I remember Padma very well. What a beautiful soul she is! Usually when people hug me, they say how tiny I am. But I remember hugging her and feeling how gentle, almost fragile she is! How much love I felt and kindness in our few encounters… 💔#Nolefam

— Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) July 28, 2023