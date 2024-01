Velika tuga: Bivši suigrač popularnog Vatrenog preminuo u 43. godini života

Tužne vijesti dolaze iz Ukrajine, preminuo je bivši suigrač Ivice Olića u moskovskom CSKA, Ukrajinac Bogdan Šeršun. Britanski The Sun javlja kako je umro nakon duge i teške bolesti u 43. godini života.

Šeršun je bio poznato ime u ukrajinskom nogometu, igrao je na poziciji braniča, a tijekom karijere je branio boje Dnjipra, moskovskog CSKA, Arsenala iz Kijeva, Krivbasa i Volina.

Šeršun je karijeru započeo u Dnjipru davne 1997. godine, a 2002. godine za 700.000 eura je prešao u moskovski CSKA u kojem je dijelio svlačionicu s našim proslavljenim reprezentativcem Ivicom Olićem. Zajedno su osvojili Kup UEFA 2005. godine pobjedom u finalu nad Sportingom iz Lisabona 3:1.

