VELIKA PREPREKA ADRIA TOURU: Nakon Crne Gore Đoković ne smije ni u Hrvatsku?

Autor: Dnevno

Prije nekoliko dana objavljena je senzacionalna vijest. Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković treba bi zaigrati na Adria Touru u Zadru ovog ljeta, no već danas stižu informacije po kojima će takvo što biti neizvedivo.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković objavio je da Srbima neće biti dozvoljeno da turistički ulaze u Hrvatsku zbog pandemije koronavirusa.

Nedavno je to isto učinila i Crna Gora, pa su ove dvije zemlje znatno poremetile planove koje je imao Novak Đoković s “Adria Tourom”.

U okviru tog turnira najbolji tenisači s ovih prostora bi odigrali nekoliko egzibicijskih mečeva u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

“Napravili smo plan po kojem bi smo izmijenili odluku o privremenoj zabrani prelaska granice za državljane niza zemalja, za turizam. To bi se odnosilo na Sloveniju, Mađarsku, Austriju, Češku, Slovačku, Estoniju, Litvu, Latviju, Poljsku i Njemačku”, rekao je Plenković.

Ukoliko ova odluka ostane duže na snazi, upitno je da li će se Đoković moći pojaviti u Zadru 20. i 21. lipnja, kako je predviđeno kalendarom Adria toura. Đoković bi tih dana treba da igra protiv hrvatskih tenisača Marina Čilića i Borne Ćorića.

Adria tour starta u Beogradu 13. i 14. lipnja, zatim seli u Zadar, potom u Crnu Goru 27. i 28. lipnja, pod uvjetom da Vlada Crne Gore preinači svoju odluku. Planirano je da Banja Luka ugosti najbolje regionalne tenisače 3. i 4. srpnja, a za 5. srpnja planiran je egzibicijski meč između Novaka Đokovića i Damira Džumhura u Sarajevu.

Pored Đokovića, koji bi trebao igrati sve turnire, sudjelovali bi Dominik Thiem, Grigor Dimitrov, Aleksander Zverev, Viktor Troicki, Borna Ćorić, Marin Čilić, Damir Džumhur.

Da ipak postoji mogućnost otvaranja granica za još neke zemlje čim se za to ostvare preduvjeti, premijer je dao naslutiti u objavi na svojoj Facebook stranici, no pitanje je kada i ako se to i dogodi, hoće li biti vremena za organizaciju događaja koji bi u sportskom i turističkom smislu doprinio Hrvatskoj.