Velika neugodnost na presici nakon potopa Partizana, Srbima spustili rampu: ‘Skandal u režiji Dinama’

Nogometaši Partizana teško su nastradali u prvoj utakmici 2. pretkola Lige prvaka u poljskom Lubinu gdje ih je dočekao kijevski Dinamo. Slavio je ukrajinski sastav sa čak 6:2 i stekao ogromnu prednost pred uzvrat u Beogradu.

A nije to bilo sve. Nova neugodnost dogodila se na press konferenciji nakon završetka utakmice kada je pred predstavnike sedme sile izašao trener kijevskog Dinama Oleksandr Šovkovskij.

“Slava Ukrajini”, rekao je Šovkovskij na početku press konferencije, da bi potom na sva pitanja odgovarao isključivo na ukrajinskom jeziku. Dakle, nije bilo prijevoda na engleski jezik.

👏⚽️ “Dynamo” Kyiv refused to shake hands with players of Serbian “Partizan”, because they went to mos+ cow for friendly matches. I wonder if anyone will shake hands with Orban, who went to mos+cow and shook hands with putin-huilo. 😺🇺🇦 pic.twitter.com/soZ7Tkq7vO

— CO “Sergeant Kit” / ГО “Сержант Кіт” (@sergeantkit) July 23, 2024