VELIKA LJETNA RASPRODAJA NA MAKSIMIRU! Odlaze svi Vatreni, pred povijesnu sezonu Dinama

Pred Dinamom je očito ljeto velikih promjena, u kojem će klub napustiti i zadnji igrači velike generacije, koja je napokon igrala proljeća u Europi i navijačima ‘modrih’ priuštila toliko sreće i zadovoljstva.

Ipak događajima u klubu, gubljenjem utjecaja Zdravka Mamića i odlaskom Antolića te Čačića, Dinamo je krenuo s novim vizijom u kojoj glavne uloge igraju Šimić i Bišćan, a novi dvojac kluba iz Maksimira ima pred sobom povijesnu priliku plasirati se izravno u Ligu prvaka.

No to neće biti napravljeno s igračima koji su već godinu, a neki i više pred transferom iz kluba, već s nekim budućim kadrom, kojeg će profilirati navedeni dvojac Bišćan – Šimić.

Spas u Turskoj

U zimskom prijelazno roku Dinamo je prodao Arijana Ademija u Kinu i Oršića u Southampton, što se za igrača nije pokazao kao dobitan potez, dok Dinamo ima komotnu situaciju, u kojoj će ili po svojim uvjetima vratiti Oršu, ili će se transfer realizirati do kraja.

Najviše se zadnjih dana pisalo i o odlasku Brune Petkovića kod Bjelice u Trabzonspor pa su turski mediji već prije otkrili ponudu od milijun i pol eura, što ne zadovoljava Dinamo, ali oni ne odustaju.

“Trabzonspor će nastaviti pregovore jer je Bjelica uporan u tome da dovede Petkovića. Očekuje se da će se dvije strane naći na pola puta. Petković je oduševljen idejom da potpiše za Trabzonspor te je odbio ponudu Dinamo za novi ugovor”, raspisali su se opet Turci.

Jedno je sigurno, Dinamo će teško pristati na plaću koju traži Petko, sljedeće godine postaje slobodan igrač pa je za vjerovati kako će Trabzon podignuti malo odštetu i Vatreni će vjerojatno put Turske.

Odlazak Vatrenih

Dominik Livaković je isto već dulje vremena u izlogu Dinama, a Fenerbahče se pokazuje kao najozbiljniji pretendent za potpis vatrene jedinice, iako se nešto šuška i o Manchester Unitedu. Turci tvrde kako se Liva sve dogovorio s Fenerom i samo se čeka potpis na ugovor s klubom, iako Dominik bi želio u Španjolsku radije nego Tursku.

🚨‼️ #Fenerbahce shown interest in Dominik #Livakovic, confirmed. ✅

↩️ The 🇭🇷 goalkeeper – whose contract expires in 2024 – could leave #DinamoZagreb at the end of the season.

📈 Some 🇪🇦 clubs are on his track as well, and the GK would prefer a move to #LaLiga. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/fyyFfWcXDG

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 17, 2023