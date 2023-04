VELIKA KRITIKA VATRENOG: ‘Kad god su stvari teške, postaje problematično dijete’

Do kraja prvenstva vodit će se velika borba za opstanak u Bundesligi, a jedan od klubova koji su na rubu ispadanja je i Stuttgart našeg Borne Sose.

Stuttgart je 29. kolu remizirao protiv Augsburga, za kojeg je gol zabio naš Dion Drena Beljo, a Sosa je bio zamijenjen u 71. minuti susreta, što je jako iznenadilo njemački Kicker.

“Neobična odluka jer je ljevonogi igrač pokretač igre Stuttgarta, pogotovo kada moraš ići na sve ili ništa u završnoj fazi utakmice”, pišu iz Kickera i nadodaju kako je Sosa bio indisponiran i neprecizan te dekoncentriran.

Problematično dijete

“Borna Sosa smatra se etabliranim u Stuttgartu i jedan je od veterana iz posebnog razloga”, mišljenja je Kicker i nadodaje:

“Kad je Stuttgart primio gol, bio je dio lanca pogrešaka poput Führicha i Zagadoua. Još jednom, nakon što je ljevonogi igrač bio slično neefikasan u porazima od Schalkea i Wolfsburga u drugom dijelu sezone. Kad god su stvari teške, Sosa postaje problematično dijete”, uputio je kritike našem Vatrenom njemački Kicker.

ℹ️ Borna #Sosa is absent because of a cold.#VfB pic.twitter.com/jvwQcetsYP

— VfB Stuttgart_int (@VfB_int) April 18, 2023