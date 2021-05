VELIKA ISPOVIJEST LEGENDE: Liječnici mu nisu davali puno šansi da preživi!

Autor: G.I.Š.

Sir Alex Ferguson prije tri godine proživljavao je najdramatičnije trenutke u životu kada je pretrpio je krvarenje u mozak i ležao u bolničkoj sobi sa samo 20 posto šansi da preživi.

Kako je svjedočio njegov sin Jason doktori su mu tada rekli kako je Ferguson star i kako postoji jako mala šansa da preživi kompliciranu operaciju mozga.

No Fergie je preživio operaciju, ali za njega je najgori period bio kada je izgubio glas odmah nakon operacije.

Svega se sjetio

“Bila je to velika briga i to najstrašniji dio. Znao sam da sam živ, ali počeo sam razmišljati u sebi – govore li mi istinu? Operacija je bila uspješna, ali bio sam potpuno usamljen i to može čovjeka uplašiti. Kad Izgubio sam glas, mislio sam – nikad mi nisu rekli da bi se to moglo dogoditi “, rekao je Sir Alex u intervjuu za Guardian povodom predviđene premijere dokumentarnog filma o njemu, čiji je autor njegov sin Jason.

Ferguson nije mogao govoriti 10 dana, a najveći strah okoline bio je da ne izgubi pamćenje. Njegov je sin stoga smislio kviz, koji je obojicu prestrašio.

Nakon što je potvrdio ime ulice u kojoj je rođen, kao i datum svog vjenčanja, Ferguson je samouvjereno odgovorio na važno pitanje – tko je pod njegovim vodstvom postigao prvi pogodak za Manchester United?

“John Sivebeck” rekao je “Fergie” kao iz topa ime danskog desnog beka, koji je za “Crvene vragove” igrao tek u sezoni 1986/87, a potom otišao u St. Etienne.









To je bio znak da je dobro. Kad ga se Ferguson sjetio, njemu i sinu je laknulo. Potom je nabrojio rođendane svoje djece, a zatim prasnuo u smijeh kad su ga pitali o imenu agenta koji je organizirao njegova putovanja po Aberdeenu od 1978. do 1986. godine.

“Bio je to Harry Hines … Harry ‘Katastrofa’ Hines”, rekao je Ferguson.

Ovisan o pamćenju

“Kao nogometni trener ovisio sam o pamćenju. Danas vidite neke trenere kako bilježe tijekom utakmice. Nikad to nisam radio. Uvijek sam ovisio o pamćenju i kad sam ušao u svlačionicu bilo je jako. Ne mogu razumjeti zašto bi trener vodio bilješke tijekom igre. Spustiš glavu, pišeš i onda ne vidiš gol! “, rekao je Ferguson o svom stilu treniranja, pa se prisjetio kako mu se vratio govor:









“Logopetkinja koja je dolazila svaki dan i bila je fenomenalna. Dopustila mi je da zapišem imena svih članova obitelji i svojih igrača. Tada me počela moliti da pišem o životinjama, pticama, ribama, da znam mogu li se sjetiti svih njih postupno. Govor mi se postupno vratio i zamolila me da zapišem slova. Pismo sam napisao i svojoj supruzi “, prisjetio se teških trenutaka Sir Alex.

Vjerovao je u sebe

Ferguson pričao i o svojim nogometnim početcima, uspjeha s Aberdeenom, s kojim je osvojio tri naslova, Ligi prvaka kada je pobijedio Bayern u nevjerojatnom finalu, odnosa s novinarima.

U Manchesteru je u prve tri godine imao velikih problema, a njegov se sin sjeća kako je to izgledalo.

“Sve je bilo veće nego u Aberdeenu. Klub, stadion, mediji. Prvi put sam vidio da moj otac gubi i reakcija je bila jako teška”, rekao je Jason.

On i njegov brat Darren pridružili su se starijem bratu Marku u kuhinji, te je rekao ocu: “Ovo ne ide.”

“Nećeš uspjeti ovdje, ovo nas ubija”, rekao mu je tih godina.

Ipak, Alex Ferguson vjerovao je u svoju viziju i uspio.

“Sve mi je bilo jasno, ali puno smo napredovali u omladinskim kategorijama. Matt Busby restrukturirao je klub s mladim igračima u 1950-ima i 1960-ima. I ja sam to želio učiniti. Ljudi imaju sjajno mišljenje o Manchester Unitedu kad misle u velikim igračima poput Cristiana ili Roya Keanea. Ali duh tog kluba u moje vrijeme nosili su mladi igrači – Beckham, Giggs, Scholes, braća Neville. Znao sam da smo na dobrom putu. Samo mi je trebao podrška uprave. “

“Kad izgubite toliko utakmica i navijači podignu transparente (jedan je napisao ‘Tri godine izgovora, a to je još uvijek sranje, Ta-ra Fergi’), onda preispitate gdje ste pogriješili. Bio sam siguran da smo dobro trenirali moj odnos s njim bio je dobar, prema igračima. Predsjednik kluba rekao je da je sve u redu. Charlton je došao i rekao, ‘Ne brini, bit ćeš dobro.”

“Imao sam podršku u klubu, a neki u tisku bili su nemilosrdni. Bio je novinar u ‘Sunday peoplu’, kad smo 1990. osvojili FA kup, rekao je – dokazali ste da možete osvojiti Kup, sada se vratite u Škotsku. Ne biste trebali obraćati veliku pažnju na medije, niti na one koji kažu da sam genije. Zanemari sve to. “

Navija za Rangerse

“Stvarno navijam za Rangers samo kad igraju protiv Celtica, to je velika utakmica i moj sin Jason je veliki fan. Volim ga zvati kad ih Rangersi pobijede. Zanimljivo je uvijek pogledati što Queens Park učinio, moj prvi klub. Imao sam sjajnu priliku učiti s njima kao šesnaestogodišnjak. Ljudi misle da je to amaterska momčad, ali moraš biti jak da igraš za Queens Park. To mi je bio temelj . “

Dokumentarni film premijerno će se emitirati krajem mjeseca, a naravno posebna pažnja je posvećena čuvenom finalu Lige prvaka 1999. u Barceloni protiv Bayerna, kada su Ole Gunnar Solskjaer i Teddy Sheringham osvojili naslov za Manchester United.

Fergie je otkrio kako nije vjerovao da mogu pobijediti u tom finalu već je razmišljao što reći momčadi u svlačionici.

“Nema šanse! Razmišljao sam o tome što bih rekao igračima i da bih ih pohvalio što imaju sjajnu sezonu. Ali onda smo pobijedili”, rekao je nezaboravni Alex Ferguson.