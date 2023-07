Velika drama u obitelji jednog od najboljih svih vremena: Sin (18) slavnog oca doživio infarkt na terenu

Veliki šok dogodio se u obitelji jednog od najboljih košarkaša svih vremena. Sin Lebron Jamesa, Bronny James, doživio je srčani zastoj na treningu u ponedjeljak. Sin LeBrona Jamesa srušio se na treningu USC Trojansa, košarkaške momčadi Sveučilišta Južna Kalifornija.

“Jučer tijekom treninga Bronny James doživio je srčani zastoj. Medicinska služba mu je uspjela ukazati pomoć i prevesti ga u bolnicu. Sada je stabilno i više nije na jedinici intenzivne njege. Molimo za poštovanje i čuvanje privatnosti obitelji James te ćemo obavijestiti medije kada bude dostupno više informacija” napisali su iz obitelji.

Bronny je veliki talent, a Lebron se planira umiroviti nakon što odigra jednu sezonu sa sinom. Lerbonu je 38. godina, ali i dalje je jedan od najboljih igrača lige.

“LeBron i Savannah žele javno izraziti svoje najveće hvala i poštovanje prema medicinskom i sportskom osoblju USC-a za njihov nevjerojatni rad i posvećenost očuvanju zdravlja njihovih sportaša”, dodaje se.

REPORT: LeBron James son and USC guard Bronny James reportedly collapsed on the court Monday and had a cardiac arrest.

He was taken to the hospital and is now in stable condition and no longer in the ICU

via Shams Charania pic.twitter.com/5rWVxYkBOu

— NBA Latest (@nba_latest_) July 25, 2023