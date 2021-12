VELIKA ČAST ZA BLANKU VLAŠIĆ: Proslavljena atletičarka zasjela na novu funkciju

U hotelu The Westin u Zagrebu održana 26. sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a potom i 62. sjednica skupštine, na kojoj je za novu dopredsjednicu HOO-a imenovana proslavljena atletičarka i olimpijka Blanka Vlašić.

Najbolja hrvatska skakačica u vis svih vremena u rujnu je postala predsjednicom Komisije sportaša HOO-a, a prema Statutu HOO-a obnašatelju te dužnosti predviđeno je i dopredsjedničko mjesto u nacionalnoj olimpijskoj udruzi. Blankin prethodnik na obje spomenute dužnosti bio je veslački olimpijac Damir Martin, kojem je predsjednik HOO-a Zlatko Mateša zahvalio na dobro obavljenom poslu u prethodnom razdoblju. Blanka Vlašić je početkom listopada izabrana i u članstvo Komisije sportaša Europskih olimpijskih odbora (EOO).

Blanka Vlašić ocijenila je svoju novu dužnost dodatnim velikim iskorakom za hrvatski ženski sport i ravnopravnost spolova u sportu. Osim nje, novi članovi skupštine HOO-a iz redova Komisije sportaša su srebrni tokijski gimnastičar Tin Srbić i višestruka olimpijka u skijaškom trčanju Vedrana Malec.

Prihvaćen plan

Skupština HOO-a prihvatila je prijedlog Programa javnih potreba sporta državne razine i Financijski plan HOO-a za 2022. godinu u iznosu od 218,5 milijuna kuna, kao i Projekt priprema i sudjelovanja hrvatskih sportaša na Igrama XXXIII. olimpijade u Parizu 2024. godine te izmjene i dopune Pravilnika o kategorizaciji sportaša, skupa s kriterijima kategorizacije po sportovima.

U punopravno članstvo HOO-a primljeni su dosadašnji pridruženi članovi Hrvatski cheerleading savez i Hrvatski powerlifting savez.

Happy retirement Blanka Vlasic 🇭🇷 and congratulations on an extraordinary career! 💐

Olympics

🥈 2008

🥉 2016









European Champs

🥇 2010

World Champs

🥇 2007

🥇 2009

🥈 2011

🥈 2015

World Indoors

🥇 2008

🥇 2010

🥈 2006

🥉 2004 pic.twitter.com/SYZbTArO7r

