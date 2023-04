VELIČAO ČETNIKE I ŠOKIRAO ALKOHOLOM, A ONDA SE DUHOVNO OBNOVIO! Žestoko upozorenje poslao: ‘Dok i njima ne ‘dogori’, onda će vidjeti tko je Bog’

Autor: Ivor Krapac

Među srpskim zvijezdama iz svijeta sporta koje su znale šokirati svojim istupima bez ustezanja naklonosti prema četničkom pokretu, svojedobno je puno pažnje svojim tetovažama četničkih vođa iz vremena Drugog svjetskog rata izazivao Darko Miličić, u svoje vrijeme, nadareni košarkaš od kojeg se očekivalo puno više.

Najviše se pamti istup kojim je Miličić šokirao zalijevajući pivom tetovaže koje prikazuju četnike na njegovu tijelu, a nakon te epizode s alkoholom koja se pamti, ovih dana je u fokus došlo nešto drugačije, udaljeno od ubijanja i zločina, posvećeno pogledu nekada nadarenog košarkaša na duhovni život.

O tome je Miličić u svojoj Srbiji govorio u programu Televizije Hram, opisujući kakve poglede iz tog aspekta ima na život i svijet.





‘Svi se igraju bogova’

“Svi mi svoj život zamišljamo tako kako bismo htjeli, da budemo ‘zgubidani’, da se ništa ne radi, da samo sjedimo i pijemo kavu, da gledamo kako ćemo pričati bajke. Svi se danas igraju bogova. Kažu da su nešto napravili, da su znali da će nešto biti. Ma što si ti znao?”, prozvao je Miličić ono što mu ne leži.

“Ja načelno i svoju djecu odgajam tako, a i ja sam takav, od ljudi ne pravim idole! Bog je jedan i to je smisao života. Ljude dijelim na dobre i loše. Imao ili nemao, postigao ili ne postigao, meni nije bitno. Nitko nije iz loše namjere nije napravio nešto i ulagao. Evo, došla je i ta nesretna korona, toliko ljudi je stradalo. Kako si nešto znao? Ne možeš znati. Samo Bog samo zna i to je amen, točka”, dodao je Miličić.

Bivši košarkaš koji se kasnije bavio i ‘kickboksom’ govorio je i o svojem iskustvu dok je bio u SAD-u, igrajući u NBA ligi. Spomenuo je kako je tada obilježavao značajne dane, uključujući one vjerske.

“Djelomično sam tada slavio dok su bili blagdani jer oni tamo ne poštuju naše. Oni imaju to svoje i ne poštuju naše. Niti znaju, niti ih to zanima. Dosta vremena sam provodio na putu, tako da nisam ni bio ovdje. To okruženje je totalno drugačije. Praznične dane smo ondje samo usputno provodili. Bio sam u obavezama, na treninzima, putovanjima. Nitko nije imao razumijevanja. Pazi, da se ti njima obratiš, mislim…”, rekao je Miličić.

“Ali ‘ajde da se ne vraćamo sada na Ameriku. Njima reći… Njima je materijalno bitno, plaćen si i moraš raditi, to je to. Ne možeš imati izgovore u tome da govoriš o Bogu i običajima, to je njima… Dok ne dogori i njima pa će onda vidjeti tko je Bog”, zaključio je poznati bivši košarkaš riječima koje djeluju upozoravajuće.

Miličić je govorio i o svojem pronalasku drugačijeg puta nakon što se okrenuo poljoprivredi, u bijegu od čestih putovanja za kakva je znao ranije dok je u prvom planu bila karijera na košarkaškom parketu. Tada su na red došli drugačiji izazovi, poput onih kakve u uzgoju donosi borba s vremenskim neprilikama, a iz svega toga je, kako kaže, izašao jači.









Kako izgleda dio ove priče, pogledajte – ovdje.

Godinama prije posljednjeg istupa, odjekivale su riječi koje je Miličić imao veličajući četnike, uključujući i objašnjenje zbog čega je pivom zalijevao svoje tetovaže. O tome je prije šest godina u veljači govorio za B92.

“Neki ljudi imaju svoje mišljenje o meni na osnovi onog što pročitaju ili negdje vide. To je u redu, možda imaju i pravo na to. Vide da napijam četnika. Pa što, ja sam četnik i bit ću uvijek četnik. No, čovjek mora imati i ‘ispušni ventil’. Svaki moj pokret se prati”, govorio je tada.









“Netko drugi se ‘naroka’ rakije, nitko ga ne uslika i on je u redu, a Darko se narolja, netko ga snimi i kažu – vidi seljaka. Mislim, ja i jesam u duši seljak, ali nije u redu da ja pijem, četnici ništa, a vruće je. Ja se ne trudim da me ljudi vole, to mi nije prioritet. Najbitnije mi je da sam prema obitelji korektan i da sam posvećen svojim prijateljima koji me najbolje znaju. Nije na meni da govorim da sam dobar ili nisam dobar. Svi mi griješimo, ali na kraju treba biti čovjek”, dodao je još Miličić u svojedobnom razgovoru za B92.