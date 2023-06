VELIČANSTVEN USPJEH HRVATSKE REPREZENTACIJE! Donose šest medalja sa Svjetskog prvenstva

Autor: Gordan Ivan Šojat

Hrvatska taekwondo reprezentacija nedjeljnom broncom našeg reprezentativca Paška Božića, osvojila je najviše medalja, uz Tursku, od svih država koje su se natjecale na Svjetskom prvenstvu u Bakuu.

Paško Božić tako je današnjom broncom u kategoriji preko 87 kilograma osvojio rekordnu šestu medalju za Hrvatsku na SP-u.

Božić je do polufinala došao s tri pobjede bez izgubljene runde, da bi mu se na putu do finala ispriječio Cisse s Obale Bjelokosti, koji je u finalu došao do naslova svjetskog prvaka.





Berba medalja

Hrvatska je u Bakuu osvojila dva zlata, jedno srebro i tri bronce, a zanimljivo je kako je pet od šest medalja otišlo u splitski Marijan.

Podsjetimo, osvajači medalja za hrvatsku na ovom SP-u su osvojili Lena Stojković i Marko Golubić (zlato), Ivan Šapina (srebro) te Matea Jelić, Paško Božić i Bruna Duvančić (bronca).

Posljednjeg dana Svjetskog prvenstva u taekwondou Paško Božić osvojio je broncu i tako 🇭🇷 donio još jednu medalju!🥉 To je šesto odličje za našu reprezentaciju, koja se sa SP-a iz Bakua vraća s dva zlata, srebrom i tri bronce!💪 Bravo Paško, bravo Hrvatska! 🇭🇷👏 pic.twitter.com/3oRBc4Q8jb





— Nikolina Brnjac (@NBrnjac) June 4, 2023