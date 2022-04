VEĆINA JE ZGROŽENA, EVO GDJE JE NJEGOV GRIJEH ‘Ma tko će odgovarati za zločine koji je počinio!?’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Rijetko koji trener ne uživa podršku javnosti i navijača kao Ante Čaćić, trener bezbroj klubova, danas opet novi trener Dinama, a svojevremeno i hrvatski izbornik. Njegova pojava uopće nije iritantna, naprotiv simpatičan je lik, dugo je u nogometu, sigurno nešto zna. No, svojim potezima zna šokirati i momčadi i uprave i navijače i nerijetko mu se uruči otkaz bez suvišnih zašto. Jer, on, eto, zna zašto.

I gle, njegov povratak u Dinamo nije popraćen aklamativnom podrškom. Ma, štoviše, velika većina navijača je zgrožena. Pa, dobro, gdje je Čaćićev grijeh?

Jedan od najvećih kritičara rada i djela Ante Čaćića bio je Ćiro Blažević. Dok je Čaćić vodio reprezentaciju Ćiro se s njim zaista sprdao, a kada su se i reprezentativni rezultati pokvarili elokventni Ćiro došao je na svoje…

Ćiro veliki kritičar

„Odmah smo počeli igrati bolje čim je Čaćić otišao. Ta je dijagnoza kirurški precizna. Pa, jeste li vi kasnije vidjeli kakve mi igrače imamo. Nema to nitko. Samo se mogu pitati, duboko nesretan, tko će odgovarti za zločin što je Ante Čačić uopće vodio ovu sjajnu generaciju nogometaša. Ma, zamislite što je on sve kompromitirao? Sad se hvalimo s Dalićem, a što ćemo s odgovornošću za Čačića. Zaboraviti će se… Sramota”, brutalno iskreno nam veli Ćiro.

Uzmimo stvari ovako, Ćiro je najveći i jedan od najvjerodostojinih kritičara reprezentacije jer ipak je on bio taj koji je doveo Hrvatsku do trećeg mjesta na Svjetskom 1998. godine. Dakle, ako je nekome dozvoljeno kritizirati onda je dozvoljeno Ćiri.

Ante Čaćić je reprezentaciju preuzeo nakon slabih rezultata Nike Kovača.

Što je to Ante Čačić napravio kako bi pokazao da će biti bolji, uspješniji i prihvatljiviji igračima od svog prethodnika Nike Kovača? Velike, konkretne promjene uveo je Čačić, i to odricanjem mnogih nametnutih modela ponašanja koji su kod Kovača starijeg bili i zakon i sud. Kod Kovača je bila njemačka, željezna disciplina, kod Čačića će pripreme i okupljanja biti u znatno blažem režimu. Štono bi se reklo, po hrvatski – opušteno…

Kod Nike Kovača sve je moralo biti kao po špagi – doručak, ručak, večera, točnost u minutu bila je imperativna. Igrači su morali biti jednoobrazno obučeni, svi u istim tenisicama, ni slučajno u natikačama… Znalo se kada igrači moraju biti u krevetu, u sekundu. Kod Čačića sve su te obaveze – ukinute!

Nije se moglo kod Nike Kovača ni telefonirati, pričanje na mobitel bilo je dopušteno samo u sobama. Ni u kojem slučaju pred njim, ili za stolom, ili u autobusu, ili na hodniku, ili ne dao izbornik te strahote – za vrijeme objeda. I tu “naviku” je Čačić eliminirao. Igrači su slobodni telefonirati kadgod žele.





Bivši izbornik nije dopuštao, ili je to činio rijetko, posjete prijatelja, supruga, djevojaka ili zastupnika u hotel gdje igrači obitavaju. Kod Čačića će se i to smjeti. Zacijelo, olabavivši uzde discipline novi izbornik želi igrače motivirati i privući na svoju stranu i zaigrati na – povjerenje.

“Puno ću im dopustiti, puno ću od njih i tražiti. Ali, granice će postojati i tko u ovakvom režimu rada prekrši pravila – taj neće dobiti milost”, kaže Čačić svojim najbližim suradnicima. Sigurno su reprezentativci ove promjene primili blagonaklono, kao što je sigurno da je Čačiću netko i savjetovao takav blaži pristup. Možda i sam njegov pomoćnik, donedavno reprezentativac Josip Šimunić…

Za žuti tisak, tada, isto je bila velika vijest da tijekom priprema neće biti zabranjen ni – seks. Shvaća novi izbornik da je takva zabrana uzaludna – pa tko neće iskoristiti prigodu kad mu se seksa… Rijetki su takvi!









Nije Čaćić ni prvi ni zadnji koji je rušio pravila prethodnika. U povijesti hrvatske reprezentacije svaki izbornik je rušio većinu običaja svog prethodnika, pa ćemo se malo prisjetiti kako je to izgledalo. Mnogi drže da je riječ o taštini naših izbornika, a ne o nekoj njihovoj iznimnoj trenerskoj osobnosti…

No, momčadi koje je Čaćić vodio znale su imati nevjerojatne oscilcije, od odličnih do bijednih izdanja. Pa, kad bi razbijesnio navijače kluba ili reprezentacije koje vodi svi su mu voljeli spočitnuti njegov zanat i znanje. On je, naime, u mladosti bio serviser televizora.

Sada je Ante Čaćić iznova u Dinamu, a u nogometu nije tri godine. Zadnje je trenirao egipatski klub Pyramids. Nakon poraza u finalu Kupa konfederacija ekspresno je dobio otkaz, a vlasnici su mu zamjerili loše odnose s igračima momčadi koju vodi.









Čačić je egipatski klub preuzeo u prosincu 2019. godine, a bio je to njegov prvi posao nakon što je u listopadu 2017. napustio kormilo hrvatske reprezentacije.

Poigrajmo se još malo sa zbivanjima u prošlosti. U prvom Čaćićevom mandatu na klupi Dinama s modrima je u sezoni 2011/12. osvojio naslov prvaka Hrvatske i Hrvatski nogometni kup te je u sezoni 2012/13. s Dinamom ostvario plasman u grupnu fazu UEFA Lige prvaka. Otkaz je dobio krajem novembra 2012.

Čačić je od 2015. do 2017. godine bio izbornik Hrvatske, a u 25 utakmica je ostvario 15 pobjeda, šest remija i četiri poraza, uz gol-razliku 46-16. Na Evropskom prvenstvu u Francuskoj 2016. godine odveo je Hrvatsku do osmine finala gdje ju je tek u produžetku svladao kasniji evropski prvak Portugal.

Dok je bio trener Dinama slovio je kao brutalno oštar. Jednom je tako suspendirao zvijezde modre svlačionice Sammira i Pokrivača zbog noćnih izlazaka. Na tapeti su mu znali biti i Ademi i Bišćan, i tu su mu se također odnosi s igračima kvarili. A Vidu je, znamo, izbacio iz autobusa nakon što je otvorio konzervu piva. I Jerka Leku je izbacio iz prvog sastava zbog „nedovoljnog zalaganja„.

Na terenima zagrebačke regije Čačić je nastupao do 33. godine, a onda je igračku karijeru zamijenio trenerskom. Nogomet mu je bio – ljubav. I hobi. Trebalo je međutim od nečega živjeti i prehraniti obitelj (dvoje djece – Ante i Ivana). Već s 25 godina Ante Čačić imao je RTV servis. U zagrebačkoj Ilici.

„Radio sam u struci. Kao RTV mehaničar. Bio sam svoj gazda. Bilo je dosta posla pa sam imao i jednog radnika. Borili smo se za svaku mušteriju„, njegove su riječi.

S novinarima je uvijek na pristojnoj udaljenosti. Samnam je pričao što ga smeta:

„Meni su kvalifikacije da sam Mamićev čovjek smiješne. Svi koji me poznaju reći će da sam uvijek bio – svoj. Više se i ne obazirem na novinske napise. U kontaminiranim odnosima, meni je najvažnija moja istina. Izbjegavam hrvatske medije, ne hranim se nogometnim tekstovima jer su tendenciozni i predvidivi. Ispada kako su svi izbornici i Dinamovi treneri zapravo – Mamićevi ljudi„.

A današnji izbornik mlade reprezentacije, Igor Bišćan, nakon što ga je baš Čaćić izbacio iz Dinamove momčadi tvrdio je suprotno:

„Trener Čačić je marginalac, a iza svega stoji Mamić„!

I danas mnogi tako misle, baš zbog angažmana u Dinamu ovih dana. Je li odluka o Čaćićevom naprasnom vraćanju u Dinamu skrojena u Međudgorju? Što mislite?