Večer rekorda: Vardy probio granicu od 100 golova u Premiershipu! Ispred njega ostali samo velikani

Autor: N.M.

Napadač Leicester Citya Jamie Vardy danas je na utakmici 33. kola Premier lige protiv Crystal Palacea ušao u povijest Premiershipa. Prešao je magičnu brojku od 100 postignutih golova u najatraktivnijoj ligi svijeta. Vardy je 100 gol zabio u 77. minuti, a do kraja utakmice uspio je zabiti i 101. Stigao je do brojke 21 što se prvenstvenih golova tiče u oovj sezoni. Na kraju je završilo 3:0 a Leicester je upisao vrlo važna tri boda u borni za Ligu prvaka i očuvanje trećeg mjesta.

Vardy je najbolji učinak kao strijelac napravio u kultnoj i velikoj šampionskoj sezoni 2015./2016., kada je zabio 24 pogotka. Ukupno mu je za 100 golova trebalo 206 utakmica u šest sezona.

What an achievement 👏 pic.twitter.com/t5KSYZth9R — Premier League (@premierleague) July 4, 2020

Najbliži Vardyju je jedan od najboljih napadača u povijesti Premiershipa Didier Drogba, koji je zabio 104 puta za londonski Chelsea. Pitate se tko je na vrhu ove ljestvice?

Vrh vječne ljestvice predvodi veliki Alan Shearer s čak 260 pogodaka, a jedini igrač koji je prešao granicu od 200 golova je Wayne Rooney (208). Treći je Andy Cole sa 187, a četvrti Cityev Sergio Agüero sa 180 golova. Pet golova manje postigao je Francuz Thierry Henry koji je u dresu Arsenala zabio 175 golova a Nizozemac Robin van Persie stao je na 144 pogodaka.

Manchester United je stigao do trećeg uzastopnog slavlja slavivši protiv Bournemoutha 5:2. Gosti su poveli u 15. minuti zahvaljujući odličnom potezu Juniora Stanislasa, koji je uz korner liniju kroz noge proturio loptu najskupljem stoperu na svijetu Harryju Maguireu te skoro iz mrtvog kuta poentirao. No, brzo je uslijedio preokret i do poluvremena Manchester United je postigao tri pogotka. Prvo je mrežu zatresao 18-godišnji Mason Greenwood (29), potom Marcus Rashford iz penala (35), te Anthony Martial (45+2) prekrasnim udarcem sa 18 metara. Gosti su nakratko vratili neizvjesnost kada je Joshua King u 49. minuti iz penala smanjio zaostatak na 2-3. No, nada je kratko trajala. Greenwood u 54. minuti drugim pogotkom povisuje na 4-2, a Bruno Fernandes u 59. pogađa iz slobodnog udarca za konačnih 5-2.

Nogometaši Wolverhamptona na domaćem su terenu izgubili od Arsenala sa 0-2. Ovim porazom Wolverhampton si je umanjio izglede u borbi za Ligu prvaka, dok je Arsenal nastavio pozitivan niz, uz plasman u polufinale FA kupa ima i tri uzastopne prvenstvene pobjede. Arsenal je poveo preko krilnog napadača 18-godišnjeg Bukaya Sake u 43. minuti, koji je mrežu zatresao volejem, a pobjedu je potvrdio Alexandre Lacazette (86).

Večeras se još sastaju Chelsea i Watford. Sutra se igraju još četiri utakmice 33. kola.