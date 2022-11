VEĆ JE TRENUTAK ISTINE: Livaja kao adut, ali jedan od čuvenih ‘vatrenih’ mora se pojaviti, probojem, asistencijom, golom!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Krucijalni trenutak slijedi, Hrvatska u nedjelju u 17 sati igra utakmicu istine. Već! Nakon što je, ruku na srce podbacila u prvoj utakmici protiv Maroka, jer očekivali smo pobjedu, sada mjesta za novi kiks – nema. Ako nas išta može tješiti u cijeloj priči onda je to spoznaja da su naši reprezentativci u posljednjih nekoliko godina najbolji kada su u teškoj, pa i najgoroj situaciji.

Hrvatski suparnik je Kanada, momčad koja je ugodno iznenadila izvedbom protiv Belgije. Makar je bila poražena i osakaćena sudačkim odluka ostavila je sjajan dojam. Belgija mora nebesima zahvaljivati na pobjedi, doslovce je to takva utakmica bila. Kondicijski spremni poput atletskih maratonaca, a opet brzi poput sprintera igraju visok presing, s učestalim mijenjanjem mjesta.

Sigurno frustrirani zbog nepravednog rezultata protiv Belgije Kanađani će protiv Hrvatske sigurno zaigrati na sve ili ništa. Uostalom, oni još nemaju ni bod, Hrvatska ima barem jedan. Koji će biti značajan samo ako se nadvisi Kanada.





Da bi Hrvatska bila kao nedavno, kada je u Ligi nacija nalemala i Francuze i Dance u gostima, momčad će se morati osvježiti. Sve nas je pogodila sterilna igra prema naprijed u srazu s Marokom. Tako nešto se ne bi smjelo ponoviti. I što planira naš izbornik učiniti?

Prema zadnjim vijestima dogoditi će se neke promjene u prvom sastavu. Vratar će ostati isti, kao i stoperski par, Lovren s Gvardiolom. Za vjerovati je da će i bekovi biti isti kao protiv Maroka, Sosa na lijevoj a Juranović na desnoj strani. U vezni red Dalić također ne namjerava dirati, biti će tu Modrić s Kovačićem i Brozovićem. U napadu lijevo bi ordinirao Perišić, a na desnoj strani biti će Kramarić. Koj je igrao u prvoj utakmici na poziciji centarfora, sada će biti pomaknut udesno.

A tko će biti „špica„? Informacija s treninga govore da bi to trebao biti Marko Livaja. On bi mogao razgrtati snažne kanadske stopere, a njegov njuh za gol je odavno znan. U toj postavi Hrvatska bi se trebala oduprijeti fizički besprijekornim Kanađanima, a usput i dodati koji gol viška.

No, lako je što će momčad protiv Kanade biti većinom slična kao onoj protiv Maroka. Riječ je o smo jednoj izmjeni igrača, ili dvije formacijski. Vlašića nema, umjesto njega desno je Kramarić, a Livaja je u sredini. No, lako za to. I od onih koji su igrali prvu utakmicu očekujemo konkretnije igračke dosege.

Napose se to odnosi na Matea Kovačića koji nikako da zablista u reprezentaciji. Dugo, predugo ga se čeka, on svoj posao odradi korektno, ali od njega se očekuje više, najviše, od njega se očekuje da konačno bude i čovjek odluke. S probojem, asistencijom, golom. Čovjek koji je igrao u najbojim europskim klubovima i čiji su transferi među najskupljim na Starom kontinentu – u reprezentaciji je sjen klupskog igrača.

Isto, željeli bismo vidjeti brže, bolje i uspješnije naše braniče, s većom pripomoći u napadu. Livaja će čekati njihove ubačaje, ili njihovu pomoć Perišiću i Kramariću. To su ne samo detalji, nego i konkretne stvari što se moraju pošto-poto popraviti. U suprotnom, crno nam se piše.









Hrvatsk rano igra utakmicu odluke, dvoboj koji će determinirati uspješnost nastupa naše nacionalne vrste na svjetskoj smotri u Kataru. Povratka i popravnog više nema. Rekosmo, u takvoj situaciji su „vatreni” najbolji i najjači. Samo da tradicija opstane.

Jer, ako se ne prođe skupina razočaranje će biti veliko. Uvjereni smo da naša reprezentacija može igrati u „knock-out„ fazi uspješno protiv svakoga, pa i najjkvalitetnijih momčadi. A može zapeti već u skupini. Kanada je trenutak istine.