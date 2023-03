VATRENI VODE, TOTALNO DOMINIRAJU NA POLJUDU! Sjajan trenutak, a prethodio žestoki prosvjed

Hrvatska – Wales 1:0

Prvih 11 Hrvatske:

Livaković – Juranović, Šutalo, Gvardiol, Sosa – Brozović, Modrić, Kovačić – Kramarić, Livaja, Perišić

Prvih 11 Walesa:

Ward – C. Roberts, Mepham, Rodon, N. Williams – Ampadu, Wilson, Ramsey, Morrell – James, Moore

43-Prvi udarac Walesa. Ramsey je pucao slobodnjak s 18 metara, ali gola nema.





38- Još jednom sjajno Hrvatska dolazi do gola, ali Sosin udarac je preslab i Ward lovi.

33-Malo se sad agresiva sada digla, ali Wales i dalje nemoćan.

28- GOOOOOOOOOOLLLLLLLL! Kramarić uzima loptu i mirno je realizirao za erupciju oduševljenja na Poljudu.

27-Trese se mreža, ali nema gola. Perišić je zabio, no Livaja je napravio faul u napadu.

20- Wales još nije došao na utakmicu. Apsolutna dominacija Vatrenih.

15- Kakva akcija Hrvatske. Kovačić prelijepo spustio za Kramarića koji je potegnuo s nekih 20 metara još jednom je Ward bio spreman.









12- Juranović lijepo centrirao, no nije bilo nikog u 16 metara da iskoristi taj centaršut.

7- Livaja puca glavom nakon ubačaja Perišića, a lopta odlazi u korner.

3- Visoki presing naših stvorio je probleme za goste. Uzeli smo loptu, Modrić je pucao, ali brani Ward.









1-Utakmica je počela. Sretno Vatreni

Hrvatska počinje borbu za nastup na Europskom prvenstvu koje se dogodine igra u Njemačkoj. Na startu, na Poljudu gostuje Wales, a Zlatko Dalić pripremio je sve svoje glavne snage koje ima na raspolaganju za utakmicu u Splitu.

Spominjala se jedna dvojba, ona već uobičajena, na desnom krilu, a na toj desnoj strani Velšanima će prijetiti Andrej Kramarić, koji se spominjao kao najizgledniji Dalićev izbor za početak utakmice. Sve ostale nedoumice bile su manje, uključujući i one koje su se povezivale s potencijalno upitnim statusom Marcela Brozovića i Josipa Juranovića za nastup od prve minute.

Obojica će početi ovaj susret, a sukladno najavama, u vrhu napada od prve minute igra Marko Livaja, glavni hrvatski adut za tu poziciju u sastavu koji je okupio Dalić. I sve ostalo je standarno, tu hrvatski izbornik ne voli mijenjati puno ako baš ne mora.

Atmosfera ispred Poljuda se već jako zagrijala, navijači su spremni!

Najavna riječ

Dalić je u najavi susreta na Poljudu već otkrio svoje planove.

“Kreću nove utakmice, novi izazov, u pet godina napravili smo sjajne stvari. I dalje želimo pobjede. Wales dolazi s velikim ambicijama. Nemamo velikih promjena osim Lovrena koji se oprostio, a Petković je ozlijeđen. Spominju se kao sporne dvije pozicije desnog krila i partnera Gvardiolu, to nećemo mijenjati, igrat ćemo kako je bilo protiv Maroka u utakmici za broncu”, rekao je izbornik pred novinarima.

Opisao je i što očekuje od Velšana, ističući da treba biti oprezan.

“Imali smo pet dana vremena, sjajan je bio odnos igrača, govorio sam na sastanku da su ovo jako opasne utakmice u kojima možeš puno izgubiti. Igrali smo puno jače susrete, ali ovaj je strašno važan. Ne smije se kiksati na startu, to je teret. Moramo se paziti dugih lopti i kontri. Imaju centarfora koji čuva loptu, a uz njega brzance. Očekujem pobjedu, ali tešku pobjedu. Tešku utakmicu”, rekao je hrvatski izbornik.

Susret s Velšanima najavio je i Luka Modrić, uvjeren da će Hrvatska obaviti pravi posao.

“Sto posto smo fokusirani na Wales, jako je važno da otvorimo kvalifikacije na pravi način. Igramo doma pred punim stadionom, očekujem pravu igru i pobjedu”, rekao je kapetan Vatrenih.

Tri dana nakon Velšana slijedi gostujući susret s Turcima u Bursi, ali Modrić nije htio gledati prema dolazećem utorku, dovoljno je iskusan i zna da takve stvari ne prolaze.

“Prvo se trebamo fokusirati na Wales. S pobjedom ćemo ići s više samopouzdanja vjere u Tursku. Ne želim ulaziti u to trebaju li nam tri, četiri ili šest bodova. Vjerujemo i nadamo se da će to biti šest bodova, to je naša želja, objektivno smo favoriti i od nas se to očekuje, ali nogomet je nepredvidljiv i moramo dati maksimum”, zaključio je hrvatski kapetan govoreći o ovom okupljanju Vatrenih.