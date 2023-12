Vatreni vidio predsjednika kako bježi od Mamića preko ograde: ‘Ljudi, pa gdje sam ja to došao’

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Mario Stanić gostovao je u emisiji serijala ‘(Ne)uspjeh prvaka’ koji je inače pokrenuo i vodio, a sada je zbog trenerskog angažmana u Šahtaru bio gost Goranu Vlaoviću koju je preuzeo ulogu voditelja.

U posljednjoj epizodi prve sezone spomenutog serijala Stanić je pričao o Dinamu i Hajduku, kao i Željezničaru u kojem je započeo karijeru sada već davne 1988. godine.

“Iako mi je otac bio strastveni veležovac, Velež i taj trojac BMV bio mu je sve u životu, moja je cijela ulica bila za Želju i prvi trener nas je trojicu pokupio na prvi trening. Na onoj slavnoj utakmici s Videotonom (u polufinalu Kupa Uefe 1985., nap. a.) skupljao sam lopte”, otkrio je Stanić.

Debitirao kao stoper

Iako je tijekom karijere igrao na poziciji napadača i krilnog napadača, nije u toj ulozi započeo karijeru. “Debitirao sam za prvu momčad kao stoper, što me nije toliko iznenadilo jer su me treneri koristili na više pozicija. A uoči te utakmice jedan je stoper imao kartone, drugi se ozlijedio i trener je ubacio mene. Izgubili smo od Hajduka na Poljudu 2-0, oba gola zabio je Bokšić, ja sam čuvao njega i Barnjaka i igrao sam dobro, a onda, ne znam zašto, završio četiri, pet mjeseci u drugoj momčadi”, objasnio je Stanić.

Nakon četiri godine provedene u Željezničaru preselio je u Zagreb u Dinamo, odnosno tadašnju Croatiju. “Zbog rata, nismo mogli doći ni do kakvih dokumenata i onda je Uefa dala proglas da nogometaši iz ratnih područja mogu igrati s izbjegličkim statusom. Tada sam se vratio u Hrvatsku i stigao u Dinamo. Htio me i Hajduk, ali dosta stidljivo.”

A trener Dinama, legendarni Miroslav Ćiro Blažević namijenio mu je posebnu ulogu. “Ćiro me htio jer sam bio dobar, ali gdje bi sa mnom kad je Dinamo imao odlične napadače Cvitanovića i Vlaovića?! Pa me stavio iza njih dvojice. Meni dobro, bolje da igram bilo što nego da ne igram. A u reprezentaciji me stavio na desnog beka.”









Odlazak iz Dinama

Otkrio je i zašto je otišao iz Dinama nakon samo jedne sezone i to u Sporting Gijon. “Jedan je razlog moga odlaska bila i ona ružna scena kad su Zdravko (Mamić) i šef (Ćiro Blažević) došli u klub pa je predsjednik Šoić bježao preko ograde. Tada sam osjetio da nisam na pravom mjestu. U Želji smo svi razmišljali kako je Dinamo gospodski klub, uređen, a onda vidiš drugu realnost i rekao sam Naletu da idem kamo god”, objasnio je Stanić.

Aktualni pomoćnik Marina Pušića na trenerskoj klupi Šahtara upitan je od strane Vlaovića je li on dinamovac ili hajdukovac? “Ja sam željovac! U Dinamu sam bio 11 mjeseci i bilo mi je predivno, ali zbog onog dijela sebe, odnosno svoje obitelji, koji su više hajdukovci recimo da sam 60:40 posto za Hajduk.”

Dok je za Dinamo igrao, Stanić je između prosinca 2019. i studenog 2020. godine u Hajduku obnašao ulogu savjetnika predsjednika uprave za sportsku politiku.