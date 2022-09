VATRENI VEČERAS IDU PO POBJEDU: Dvadeset tisuća Hrvata bodrit će ih u Beču

Autor: Dnevno GIŠ

Napokon je došla i ta nedjelja u kojoj će se na Ernst Happel stadionu u Beču od 20 sati i 45 minuta sastati Austrija i Hrvatska u zadnjoj utakmici grupne faze Lige nacija.

Hrvatska je, moramo to ipak naglasiti, veliki favorit u večerašnjem srazu i to ne samo zbog evidentne razlike u rosteru, već i zbog toga što Vatreni izgledaju odlično i ne vjerujemo kako će propustiti priliku za Final Four.

Zlatko Dalić ima sitne probleme pred večerašnju utakmicu, u obrani će umjesto Šutala najvjerojatnije zaigrati Lovren, dok što se tiče odabira napadača morat ćemo pričekati da Zlatko izdiktira startere.





Austrijanci nisu lak zalogaj kako mi to uvijek volimo misliti, ali nakon pobjede u Osijeku osvojili su još samo jedan bod protiv Francuske i danas će sigurno probati doći do pobjede, kako bi eventualno osigurali ostanak u prvoj grupi Lige nacija.

Dvadeset tisuća navijača

Za utakmicu u Beču vlada veliko zanimanje, organizirao se i posebni vlak s navijačima iz Zagreba, a Vatrene će, nadajmo se do pobjede, nositi huk s tribina više od 20 tisuća Hrvata.









Ipak Austrija se sigurno neće lako predati, ipak igraju pred domaćom publikom, a i u slučaju da Danci pobijede Francuze, a oni nas, smiješi im se ostanak u elitnom razredu ovog natjecanja.

Hrvatska isto tako mora ići na pobjedu, nema mjesta za kalkulacije, iako nam odgovara i neriješeni rezultat pa čak i poraz, ako Francuzi pobijede ili igraju neriješeno s Danskom.

U slučaju pobjede Hrvatska je na Final Fouru, a tamo će im se priključiti još tri reprezentacije, ali neizvjesnost je i u ostalim skupinama Lige nacija.









Naime, u grupi 2 Španjolska i Portugal imaju šanse plasirati se na završni turnir, a Portugalu na domaćem terenu za osvajanje skupine igra i neodlučeni rezultat. Mađarska i Italija će u grupi 3 u međusobnom susretu također odlučivati o pobjedniku skupine, a najvećem iznenađenju ove Lige nacija Mađarskoj isto je dovoljan i neodlučeni rezultat. Grupu 4 trenutno predvodi Nizozemska ispred Belgije, a Nizozemcima odgovara bilo koji rezultat, osim poraza protiv Belgije, kako bi se plasirali na Final Four.

Utakmicu Austrija Hrvatska možete pratiti na Novoj TV s početkom od 20 sati i 45 minuta ili tekstualno na našem portalu.