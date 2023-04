VATRENI USKORO ODLAZI, ‘PREVIŠE KOŠTA DA BI TO PLATILI’! Težak udarac i za drugog Hrvata, očekuje se njegova odluka

Približavanje završetka sezone je napeto za nekoliko hrvatskih reprezentativaca, između ostalog, i za Luku Modrića koji još treba staviti potpis na novi ugovor s Real Madridom u priči koja traje. Modrić se nada da će sve biti skinuto s dnevnog reda na način da za njega nema promjene sredine, a među onima kojima se smiješi ili im prijeti odlazak iz kluba u kojem su ove sezone, prati se situacija s Nikolom Vlašićem koji će, kako se piše u Italiji, jako teško ostati u Torinu.

Ove sezone, 25-godišnji hrvatski reprezentativac je u torinski klub došao na posudbu iz londonskog West Hama, a u Torinu bi ostao ako bi Talijani platili West Hamu odštetu od 15 milijuna eura. Međutim, kako tvrdi list La Repubblica, to se neće dogoditi jer je 15 milijuna eura preveliki iznos za trenutne mogućnosti torinskog kluba.

Vlašić bi se, tako, vratio u West Ham s kojim je pod ugovorom do ljeta 2026., a došao je preklani iz moskovskog CSKA uz odštetu od 30 milijuna eura. Trenutna procijenjena Vlašićeva vrijednost na nogometnom tržištu je po Transfermarktu na 20 milijuna eura.

Rješenje ove situacije čeka i drugi Hrvat u Torinu, trener Ivan Jurić, o čijoj se budućnosti također piše i govori u Italiji. Spominje se da je Jurić među kandidatima za dolazak na klupu milanskog Intera u slučaju da Simone Inzaghi uskoro dobije otkaz, o čemu smo već pisali.

Hrvatskom treneru ne bi lako pao gubitak Vlašića koji je ove sezone u talijanskom prvenstvu i kupu došao do 27 nastupa, a u njima ima četiri gola i isto toliko asistencija. Četiri puta je zabijao i dvaput asistirao u utakmicama Serie A, a još dvije asistencije ima u Kupu Italije.

Nikola Vlasic will return to West Ham in the summer!

– Football Italia

The redemption arc under a new manager, I’m excited! 🤗 pic.twitter.com/SlSheDrKqX

— West Ham Central (@WestHam_Central) April 5, 2023