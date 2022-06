VATRENI SE VRAĆA U KLUB U KOJEM GA NE ŽELE: Prekrižio ga je čak i bivši hrvatski izbornik

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Marin Pongračić mora se vratiti u svoj matični Wolfsburg, no čini se da je tamo “persona non grata”. Na njega ne računaju, pišu određeni njemački mediji…

Marin se čini se preračunao. Računao je da će da Borussia Dortmund otkupiti, ali to se na kraju nije dogodilo. Pa se malo i zaletio s izjavama u kojima je otvoreno kritizirao bivši klub.

Bild je nedavno objavio da na njega ne računa niti Niko Kovač, bivši hrvatski izbornik, a koji je trenutačno trener u klubu.





Transfera nema na vidiku

“Loša komunikacija između njegovog agenta i kluba dovela je do teške situacije”, piše Kicker.

“Hrvat ima potencijal, ali ima i neke loše strane. Kao što su disciplina i točnost. Hrvat bi trebao posumnjati da tamo nema budućnost”, piše navedeni medij.

No trenutačno nema ponuda za Hrvata. I taj 24-godišnjak ima ugovor do 2024. godine i prema tome ostaje među “zelenima” do daljnjega.