‘TAJNA HRVATSKE? KARAKTER I VELIKO ZAJEDNIŠTVO’! Petković otkrio formulu: ‘Mandžukić mi je dao neke savjete prije gola’!

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Očekujemo početak press konferencije iz Dohe, a gdje će dvojica Vatrenih najaviti polufinalni ogled protiv Argentine. Pressica starta u 15:15 sati po hrvatskom vremenu.

Pravu najavu te utakmice danas će pred medijima dati dva junaka susreta protiv Brazila, Bruno Petković i Josip Juranović, koji će se naravno kratko osvrnuti i na susret iz četvrtfinala u kojem je jedan oduševio svojom igrom kroz 120 minuta, a drugi pogotkom koji nas je doveo do za nas toliko sretnih kaznenih udaraca.

Petković je prvi imao čast.





‘Najvažniji gol u životu’

“Messi? Nemamo neki plan i neke individualne ideje da zaustavimo Messija. Vidjeli smo da je ekipa ta koja će ga zaustaviti, a ne pojedinac. Nećemo se fokusirati samo na jednoga.”

Maroko?

“Bilo je od strane hrvatskih medija podcjenjivanja zbog rezultata s Marokom, ali vidimo da su odlična momčad. Sjajno im ide na turniru i to ništa nije slučajno”, rekao je Bruno.

Govorio je o svom iskustvu u Italiji…

“Neću trošiti previše vremena da trošim neke stvari koje nisu vezane za reprezentaciju. Moje vrijeme u Italiji? Dosta sam naučio tamo, iako tamo nisam puno pokazao. Stekao sam iskustvo”, rekao je.

Josip Juranović je pričao o tajnama Hrvatske…









“Dišemo jedan za drugog, mi smo momčad, ponašamo se kao obitelj, to je naša najveća moć.”, rekao je Josip.

Sjeća li se Petković prošlog prvenstva kada nije bio u sastavu?

“Sjećam se, bilo je polufinale, s jednom velikom srećom i ponosom pratio sam kako se bore moji suigrači. Svi oni temelji koji su tada postavljeni je nešto što drži ovu momčad više godina na okupu, s nekim novim igračima poput mene i još nekih mlađih. Došli smo u čvrsto izgrađene temelje koji nam pomažu da se izgradimo kao ljudi i kao igrači.”









Je li ovo najvažniji pogodak u njegovom životu?

“Normalno da je najvažniji gol u mojoj karijeri. Gledajte, ne shvaćam to kao nikakvu osvetu, fokusiramo se na sebe, igru za svoju reprezentaciju i zemlju. To je nešto što će ostati našoj djeci.”

Pitanje za Josipa, koje je njegovo mišljenje o veznom redu i koja je razlika u igri i osjećaju nogometa između Hrvata i Argentinaca?

“Luka, Marcelo i Mateo najbolji je hrvatski vezni red, ne znam kada će se takav ponoviti. Njima dodati loptu sigurnije je nego vaš novac u banci, sve je lakše kada igrate s njima, imam tu sreću da dijelim svlačionicu s takvim igračima i kupim to znanje, jako sam sretan što sam tu. Mi želimo usrećiti naš narod, doći doma ponosni i uzdignute glave. To žele i Argentinci, a mi smo tako mala zemlja velikog srca.”

Petković je pričao o brazilskom Ronaldu…

“Sada sam malo svjesniji kada je prošlo nešto vremena, mogu probaviti pogodak i svjestan sam što nam je to donijelo. Ne znam što bi moglo izjednačiti taj osjećaj, nadam se da ću to saznati u polufinalu, a možda i kasnije. Ronaldo ‘Fenomeno‘ igrač je koji je s lakoćom igrao nogomet, on je uživao u tom sportu, izgledalo je kao da se svi muče na terenu, a on uživa i igra s osmjehom. On radi poteze kakve nitko nije mogao.”

Plaši li se Argentinaca, upitali su Juranovića?

“Iskreno, ne trebamo se bojati nikoga i trebamo gledati sebe, pogledat ćemo sutra s izbornikom analizu i odlučiti kako i što igrati.”

Petković je potom nastavio o snazi Hrvatske…

“Sa svakom odigranom utakmicom Hrvatska je sve sigurnija. Od samog početka svaku smo utakmicu pokazivali sve više i više i igrali protiv sve težih protivnika. Za mene jedan pogodak u posljednjim trenucima donosi veliko samopouzdanje, ali ako pogledate i produžetke gdje smo gubili 1:0, ekipa nije posustajala. Svi smo vjerovali, svi smo govorili da imamo još vremena. To je snaga jedne ekipe, koja ne odustaje i koja ima samopouzdanje koje se ne bazira samo na individualcima. Imamo jednu veliku vjeru u igrače i trenera. Ne znam kako to utječe na druge ekipe, ali sigurno utječe na nas.”

Pričao je o Livakoviću…

“Livi je odličan golman i odličan dečko. On je veliki radnik, analizira svaku svoju situaciju nakon svake utakmice, možda i previše puta. Energičan je na svoje pogreške, mislim da nakon nekih utakmica nije ni spavao. On konstantno radi i napreduje, mi smo na treningu znali kakav je, a sada je to sve pokazao cijelom svijetu.”, rekao je Bruno.

Juranovića su pitali o Danijelu Subašiću…

“A što da kažem o Subašiću? Nisam igrao s njim, ali sreli smo se u jednom hotelu i pričali kao da se nismo vidjeli sto godina, on je takav. Gledao sam ga te 2018. preko tv-a, on je jedan veseli čovjek, dan danas čujemo se preko poruka, poželio nam je sreću protiv Brazila. Hvala mu za tu 2018. godinu, a on nas i dalje podržava.”

Kako je biti najbolji desni bočni igrač turnira?

“Možda nisam igrač od 20-30 milijuna eura kao što današnji mediji stavljaju svakakve cifre, ali jedno morate znati. Ja nikad nisam odustajao, i kada sam bio u Hajduku i Dubravi, ni sad u Celticu pa ni u Hrvatskoj. Moji su me naučili da gledam prema naprijed i ne gledam što pišu drugi. U Hajduku je bilo skepse, ali ja sam uvijek gledao prema naprijed.. Život priča čudne priče, držao sam se svoga da se trebam pokazati na terenu.”

Pričao je o Hrvatskoj…

“Mi smo mala država, iako nove generacije nisu doživjele prijašnje uspjehe, znamo što se dešavalo. Zato više cijenimo to što znamo kako se naša država stvarala, to su nam usadili naši roditelji, neke stvari koje se vrte od malih nogu oko glave. U životu nećeš postići ništa ako se ne boriš, ako ne odustaješ. A kada to učiniš, dobiješ nagradu. Mi smo izuzetno kvalitetna ekipa, a svaki put smo dobili na kvalitetu, sportska sreća je nešto što se traži i dobije kao nagrada.”

Utjecaj Mandžukića?

“Iskreno, nisam čitao što se pisalo otkad smo stigli na SP. Samo smo fokusirani na reprezentaciju, čak sam rekao svom agentu da mi ništa ne šalje, trenutno me uopće ne interesira. Želim napraviti nešto za sebe, svoje buduće sinove i kćeri, želim im ispričati priču o tome što smo napravili i da mogu biti ponosan.”

“Imao sam dva razgovora s Mandžom, dao mi je neke dobre savjete koje ću sigurno zadržati. Najviše od svega dao mi je mirnoću i ukazao što moram popraviti u svojoj igri. Savjetovao me na temelju svog iskustva, kada je bio u teškim trenucima. Nadam se da ću i ja ponuditi još svog doprinosa.”, rekao je Petković.

Hrvatska reprezentacija, kako god da završi ovo Svjetsko prvenstvo, ostvarila je još jedan čudesan nastup. Treće polufinale od 1998. godine, apsolutna senzacija za državu od tri i kusur milijuna stanovnika…

Zlatko Dalić emotivno je doživio prolaz među četiri.

Dalić smiruje naciju

“Nisam mogao spavati baš cijelu noć od adrenalina i svega što se događalo. Lijepo je doći među četiri na svijetu te to ponoviti nakon četiri godine. Mislim da s pravom možemo biti veseli i sretni, ali i odmah krenuti s pripremama za Argentinu”, rekao je Dalić.

Otkrio je i taktiku.

“Kako? Sve kao i dosad. Polako, smireno i skromno. Apsolvirali smo Brazil i spremamo Argentinu. Moramo biti mirni, ne smijemo se sad previše veseliti i upasti u neku euforiju, to stalno ponavljam jer tak sad nismo nigdje. Ni tamo, ni vamo. Da smo ispali među osam, to bi preboljeli, ili u grupi, ali tek sad smo sami sebi napravili problem.”

“Nismo ni tamo ni vamo. Moramo se smiriti i pripremiti, znam da oni nas čekaju od prošlog SP-a, ali ne smijemo pokleknuti. Mislim da smo i mentalno spremni za najveće domete. Možda nismo očekivali da ćemo to tako uspjeti sve skupa posložiti i izgurati i idemo korak po korak”, rekao je Dalić.

Igrači iz HNL-a su veliki dobitak…

“Neka daju golove, zato su i tu, dio hrvatske reprezentacije. Bitno da imamo širinu, da svaki koji uđe nešto više donese. To je jedna pohvala za reprezentaciju. Imamo tu širinu. Jučer smo Brazil sa sjajnom taktičkom predstavom razbili, umrtvili smo ih i čuvali posjed lopte. U tom posjedu nismo uvijek tražili put prema naprijed, već da ih umirimo i sačuvamo loptu”, rekao je Dalić.